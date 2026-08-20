편집기자협회·공공도서관협의회 ‘편집 작품전’ MOU

국내 편집기자들의 작품이 전국 공공도서관에서 순회 전시된다. 한국편집기자협회(회장 김형진)는 20일 공공도서관협의회(회장 오지은)와 도서관 문화 프로그램 개발 및 미디어 리터러시 교육 활성화를 위한 업무 협약을 맺고, 이 같은 공동 프로젝트를 진행하기로 합의했다. 양 기관은 공공 도서관의 대표 격인 서울도서관에서 지난 14일 1호 전시회의 문을 열었다.

양 기관은 MOU를 통해, 도서관과 언론의 상생을 위한 유기적인 협력관계를 구축하기로 했다. 구체적으로, 양 기관은 각 분야에서 구축한 전문성 및 인프라를 상호 제공하고, 보유한 인적·물적 자원을 활용한 협력사업을 적극 추진한다. 특히, 양 기관은 공공도서관 순회 편집전시회를 통해 상생의 문화 프로그램 개발 전략을 구축하는데 힘을 모으기로 했다.

한국편집기자협회와 공공도서관협의회가 20일 서울도서관에서 도서관 문화 프로그램 개발 및 미디어 리터러시 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 사진은 김형진 한국편집기자협회장(오른쪽)과 오지은 공공도서관협의회장(왼쪽)이 기념촬영을 하고 있는 모습.

공공도서관협의회는 서울도서관을 필두로 인공지능(AI) 시대에 사람에게 필요한 영감과 통찰을 제공하는데 앞장 서고 있다. 특히 서울도서관은 한국에서 '야외도서관' 개념을 도입해 서울광장, 광화문광장, 청계천 등에서 성공리에 운영 중이다. 이런 시도는 부산 바다도서관 등으로 이어지며, 아날로그 문화를 힙하게 소비하려는 젊은 층의 각광을 받고 있다.

편집기자협회 또한 범람하는 정보의 홍수 속에서 시민들에게 올바른 ‘뉴스의 눈’을 길러주는 다양한 기획과 활동을 벌이고 있다. 지난 2025년에는 광화문광장에서 역대 한국편집상 수상작 전시회를 열어 시민들에게 고품격의 미디어 편집콘텐츠를 제공했다.

양 기관은 ‘공공도서관 편집 전시회’라는 공동 프로젝트를 통해 축적된 '아날로그 힘'을 한데 모아, 시민들에게 진정한 '지식의 우물'을 선사할 계획이다. 단순히 넘쳐나는 데이터를 검색하고 요약하는 기술 중심의 시대를 넘어, 온·오프 신문의 기사 속에 숨겨진 진짜 가치와 맥락을 응시하는 인문학적 성찰을 도서관이라는 일상적 공간에 온전히 이식하겠다는 것이다.

한국편집기자협회와 공공도서관협의회가 20일 서울도서관에서 도서관 문화 프로그램 개발 및 미디어 리터러시 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 사진은 김형진 한국편집기자협회장과 오지은 공공도서관협의회장 등 양 기관 관계자들이 기념촬영을 하고 있는 모습.

이번 업무협약은 도서관과 편집기자 사회의 상생 모델로 자리매김할 전망이다. 전국 공공도서관은 편집 전시회를 통해 지역 주민들에게 한층 다채로운 미디어 편집 콘텐츠를 제공할 수 있게 돼, 복합 문화 공간으로서의 콘텐츠 경쟁력을 강화하게 된다. 편집기자들 역시 전국적인 도서관 인프라를 무대 삼아 독자와 직접 소통하고 호흡하면서 '대화 설계자'로서의 저널리즘 지평을 크게 넓힐 수 있게 됐다.

김형진 한국편집기자협회장은 "팩트 속에 숨긴 의미를 드러내 독자의 마음을 움직이는 편집기자의 직관과 통찰이야말로 AI가 범접할 수 없는 인간 고유의 영역"이라며 "도서관을 찾는 시민들이 뉴스의 본질과 성찰적인 재미를 누리길 바란다"고 말했다.

오지은 공공도서관협의회장(서울도서관장)은 "도서관이 시민들이 영감을 얻는 사랑방이자 활기찬 문화 놀이터로 진화하는 시점에, 지면을 예술로 빚어내는 편집 저널리즘과의 결합은 대단히 뜻깊다"면서 "이번 순회 전시전은 도서관의 지역 특화 전시를 풍성하게 만들고, 시민들의 가짜 뉴스 판별력과 미디어 리터러시 안목을 길러주는 훌륭한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

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