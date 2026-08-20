與 “용산공원 부지 내 청년·신혼부부 주택공급 최우선 추진”

더불어민주당은 20일 청년·신혼부부들의 주거난 해소를 위해 서울 용산공원 부지 일부에 신규 주택을 공급하는 것이 불가피하다는 뜻을 재확인하고, 국민의힘과 오세훈 서울시장의 협조를 촉구했다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 20일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 남정탁 기자

민주당 한병도 원내대표는 당 정책조정회의에서 “청년·신혼부부 등 미래 세대를 위한 주택공급을 최우선 순위에 두겠다”며 “용산공원 부지 활용 방안도 직장과 주거가 가까운 곳에 미래 세대가 감당할 수 있는 양질의 주택을 마련한다는 관점에서 차분하게 논의해야 한다”고 말했다. 2007년 노무현정부 때 마련된 ‘용산공원 특별법 개정안’을 두고선 “20년 가까이 흘렀다. 청년과 신혼부부의 주거 현실도, 서울의 주택 수요와 인구 구조도 크게 달라졌다”며 이 법의 재개정 필요성을 시사했다.

한 원내대표는 오 시장을 향해 “녹지로서 제 기능을 하기 어려운 공원 부지의 활용 방안은 검토조차 반대하는 이유가 무엇인가”라며 “검토 단계부터 난개발이라고 어깃장을 놓을 일이 아니다”라고 주장했다. 아울러 “녹지 보존과 청년의 기회 둘 다 살릴 수 있는 길을 찾는 것이 책임 있는 자세일 것”이라며 “오 시장과 국민의힘은 용산을 바라보는 기준을 청년의 삶으로 바꿔달라”고 했다.

민주당 서울 지역 의원들도 국회에서 간담회를 열어 공동 대응에 나섰다. 민주당 서울시당 위원장인 김영배 의원은 “국유지인 용산공원 부지는 정부가 착공하는 즉시 물량을 조절할 수 있는 가장 확실한 핵심 공급수단”이라며 “청년과 신혼부부 등을 위해선 공공주택으로 아주 좋은 활용 가능한 수단”이라고 강조했다.

지난 19일 용산구 용산공원 일대 모습. 최상수 기자

녹지 훼손을 이유로 제기되는 반대 의견과 관련, 김 의원은 “장교 숙소나 군인 아파트, 옛 방위사업청 부지 등 이미 녹지 기능을 상실한 부분 및 역세권 등 미군기지 반환 부지에 대해서 공급을 검토하자는 취지”라고 반박했다. 오 시장의 비협조를 겨눠선 “서울시가 스스로 밝힌 현재 정비사업 평균 소요기간이 18년”이라며 “더 이상 ‘기다려라’ 말만 하는 정치는 국민께 호응받을 수 없다”고 비판했다.

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