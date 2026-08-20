프로농구, 출범 30주년 기념 로고 발표

한국농구연맹(KBL)이 출범 30주년을 맞아 기념 로고를 20일 공개했다.

KBL은 지난 1997년 2월1일 안양 SBS와 인천 대우증권의 개막 경기를 시작으로 프로농구의 출범을 알렸다.

프로농구 출범 30주년 기념 로고. KBL 제공

오는 2027년 2월 1일 출범 30주년을 맞는 KBL은 지난 30년간 이어온 역사와 전통을 기념하고 새로운 도약을 다짐하는 의미를 담아 30주년 기념 로고를 제작했다고 한다.

KBL 측은 "이번에 공개된 30주년 기념 로고는 기존 KBL 로고의 'BASKETBALL' 첫 글자인 'B'에 담긴 상승곡선을 모티브로 숫자 '30'을 새롭게 재해석했다"며 "시원한 느낌의 크기와 역동적인 선을 활용해 지난 30년간 쌓아온 KBL의 전통과 위상 그리고 새로운 미래를 향해 힘차게 나아가는 KBL의 모습을 표현했다"고 설명했다.

이어 "30주년 기념 로고는 2026~2027시즌 10개 구단 선수들의 유니폼에 부착되며 30주년 기념 로고 공인구도 제작될 예정"이라며 "또한 각종 KBL 제작물과 홍보물 등에 활용된다"고 덧붙였다.

KBL은 출범 30주년을 기념해 다양한 행사와 콘텐츠도 선보인다.

출범일에 맞춰 2027년 1월31일 올스타전이 개최된다.

이와 함께 KBL의 역사를 정리한 30년사 발간과 기념 다큐멘터리를 제작한다.

KBL은 "30주년을 맞이해 디지털박물관을 개관하며, 기념 굿즈도 발매한다"며 "미디어데이, 시상식 등 주요 행사도 30주년의 의미를 담아 진행할 계획"이라고 전했다.

<뉴시스>

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