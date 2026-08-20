부천시, 상동·대장 새로운 성장축 지역기업 매출 협력기회 연결

경기 부천시가 상동특별계획구역(옛 상동영상문화단지)과 대장 도시첨단산업단지 두 곳을 양대 성장거점으로 육성해 산업지도를 재편할 계획이다. 조용익 부천시장은 “새로운 기업 투자가 지역기업의 매출로, 신산업 성장이 사업 기회로, 우수 인재 유입이 기업경쟁력으로 이어지도록 할 것”이라고 다짐했다.

조 시장은 19일 부천상공회의소 초청 강연에서 민선 9기 새 성장판을 열겠다는 포부를 밝혔다. 이날 ‘기업에 신규 기회를 주기 위한 부천의 변화’를 주제로 열린 강연에서 △산업거점 조성과 지역기업 기회 확대 △기업과 상권 도약 지원 △기업이 선택하는 도시로의 전환 등 3가지 방향을 설명했다.

먼저 상동특별계획구역은 인공지능(AI)·K콘텐츠·첨단산업이 융합하는 ‘AI 콤팩트시티’로 탈바꿈시킨다. 콘텐츠 창작부터 유통까지 체계적으로 돕는 원스톱 체계를 갖추고, 산업·문화·주거 결합의 자족형 산업 생태계를 만든다.

부천대장 산단은 대한항공·SK하이닉스 입주를 기반으로 반도체와 미래 모빌리티 등 첨단산업 중심지로 키운다. 2029년 일반분양 목표로, 지역기업 가점 부여를 통해 재정착률을 높인다. 조 시장은 “기업이 필요한 것을 먼저 듣고서 함께 답을 찾겠다”고 강조했다.

기업의 성장 기반 강화에도 힘쓴다. 삼정2·3호 공영주차장에 252면의 공간을 확충하는 게 대표적이다. 부천종합운동장 일대는 특화산업 AI 전환(AX) 청사진이 그려졌다. 금융지원 관련, IBK기업은행과 협력해 900억원 규모의 중소기업 동행지원 협약대출을 추진한다.

시는 광역교통망과 미래산업 인재를 연계해 도시 경쟁력 향상에 나선다. 소사역은 경인선·서해선·KTX-이음이 연결되는 3중, 대장역의 경우 대장·홍대선과 GTX 노선 연계 4중, 부천종합운동장역이 5중 역세권으로 각각 거듭날 전망이다.

이외 부천과학고와 5대 특화산업, R&D기관을 연계한 교육과정이 운영된다. 조 시장은 “규제와 현장의 불편은 하나씩 풀어가겠다. 안 된다는 말보다 어떻게 하면 될지를 먼저 고민하며 ‘다시 함께, 더+ 큰 부천’을 만들 것”이라고 힘줘 말했다.

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