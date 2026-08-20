이정후, 멀티히트 날리며 타율 3할 복귀 향해 진군

이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 지난 18일은 이동일로 경기가 없었고 19일 경기에는 결장하며 이틀 동안 경기를 치르지 않았다. 이 꿀맛 휴식의 효과였을까. 다시 멀티히트를 작성하며 타율 3할 복귀를 향해 진군했다.

사진=AP연합뉴스

이정후는 20일 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 클리블랜드 가디언스와 원정 경기에서 6번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록했다. 시즌 37번째 멀티히트를 완성한 이정후의 시즌 타율은 0.292에서 0.294(439타수 129안타)로 올랐다.

2회초 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후의 방망이는 두 번째 타석부터 제대로 돌았다. 1-0으로 앞선 4회초 2사 1루에서 타석에 선 이정후는 상대 선발 파커 메식의 시속 152.6㎞ 높은 코스의 포심 패스트볼을 밀어 쳐 좌익선상 2루타를 터뜨렸다. 시즌 27호 2루타였다.

7회초엔 선두 타자로 나서 다시 메식을 상대해 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 낮은 코스의 138.4㎞ 슬라이더를 받아쳐 2루수 옆을 빠져나가는 우전 안타로 연결했다. 마지막 타석인 9회초 1사에선 삼진으로 물러났다.

이날 샌프란시스코는 1-0으로 승리했다.

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