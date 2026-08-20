‘한푸’ 입고 경복궁 활보하는 中 인플루언서…서경덕 “외국인들 한복 오해 우려”

중국 인플루언서들이 서울 경복궁에서 중국 전통 의상인 한푸를 입고 촬영한 사진과 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 확산하면서 논란이 일고 있다. 한국을 대표하는 문화유산인 경복궁에서 한푸를 입은 모습이 한복으로 오인될 수 있다는 우려가 제기되면서다.

사진 = 서경덕 교수팀 제공

20일 관련 업계와 각종 소셜미디어서비스(SNS) 등에 따르면 최근 중국인 인플루언서들이 경복궁을 비롯한 서울 주요 관광지를 방문해 한푸를 착용하고 촬영한 사진과 영상이 잇따라 공개되고 있다. 일부 게시물에는 한푸를 입은 채 경복궁을 배경으로 촬영한 모습이 담겼다.

한푸는 중국 한족의 전통 의상을 가리키는 말로, 시대와 지역에 따라 형태와 디자인이 다양하다. 넓은 소매와 긴 치마, 허리끈 등을 활용한 형태가 대표적이다.

온라인에서는 경복궁처럼 한국 전통문화를 상징하는 공간에서 촬영된 사진이 SNS를 통해 전 세계에 확산될 경우 문화적 배경에 대한 오해가 생길 수 있다는 지적이 잇따랐다.

서경덕 성신여대 교수도 이 같은 상황에 우려를 나타냈다. 서 교수는 자신의 SNS에 “그간 많은 누리꾼에게 제보받아 왔다”며 “대한민국 곳곳을 여행하면서 자신들의 전통 의상을 입고 다닐 수는 있지만 외국인 관광객들이 한푸를 한국의 전통 의상으로 오해를 할 수 있다”고 지적했다.

그러면서 “우리의 한복과 중국의 한푸는 엄연히 다른 의상”이라며 “이런 중국 인플루언서들이 한푸를 입고 경복궁을 활보하는 장면을 영상으로 제작해 자신의 SNS에 게재하는 것이 더 큰 문제”라고 덧붙였다.

일부 중국 누리꾼들은 한복이 한푸에서 유래했다며 SNS상에서 ‘문화 도둑국’이라는 여론전을 꾸준히 펼쳐 왔다. 아울러 중국의 유명 온라인 쇼핑몰에서는 한복과 한푸를 같은 카테고리에 묶어 판매해 논란이 된 바 있다.

서 교수는 “이런 일이 경복궁에서 한두 번 발생한 것이 아니다”며 “중국 인플루언서들은 타국의 역사와 문화를 먼저 존중할 줄 아는 ‘글로벌 매너’를 갖춰야만 할 것”이라고 강조했다.

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