‘디워2 제작’ 심형래 “BTS가 아리랑을 하면 환호하는데 나는 욕 먹어”

심형래 감독이 영화 ‘디워2’ 제작을 마쳤다고 밝히면서 후속작에 대한 관심이 커지고 있다. 그는 전작 ‘디워’ 관련해 당시 논란에 대해서도 언급했다.

심형래는 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘영구TV’에서 ‘디워’의 최근 인기에 대해 이야기하며 “‘디워2’가 2년 후에 나온다. 많이 사랑해 달라”고 말했다. 이어 “‘디워2’ 제작은 다 끝났다. 게임까지 같이 나온다”고 밝혔다.

영화 '디워' 포스터(왼쪽), 스틸컷. IMDb

심형래에 따르면 ‘디워2’는 제작을 마친 상태이며, 글로벌 메이저 배급사를 통한 전 세계 동시 배급을 추진하고 있다. 다만 구체적인 배급사와 개봉일 등은 아직 공개되지 않았다.

2007년 개봉한 전작 ‘디워’는 최근 넷플릭스 공개 이후 해외에서 예상 밖의 관심을 받고 있다. 플릭스패트롤에 따르면 ‘디워’는 지난 10일 넷플릭스 글로벌 영화 순위 6위에 올랐으며, 다음 날에도 9위를 기록하며 이틀 연속 톱10에 진입했다. 프랑스와 독일, 이탈리아 등 유럽 주요 국가에서는 영화 부문 2위까지 오르기도 했다.

2007년 개봉한 ‘디워’는 심형래가 연출과 각본에 참여한 SF 판타지 영화다. 한국 전설 속 이무기를 소재로 미국 로스앤젤레스를 배경으로 인간과 거대 괴수의 대결을 그렸다. 국내에서 약 800만명의 관객을 동원하며 흥행에 성공했지만, 작품의 구성과 컴퓨터그래픽(CG) 등을 둘러싸고 평단의 평가가 엇갈렸다. 미국을 비롯한 해외에서도 호평과 혹평이 동시에 나왔다.

이에 심형래는 당시 벌어졌던 이른바 ‘국뽕’ 마케팅 논란도 소환했다. ‘디워’ 엔딩에 아리랑을 삽입했던 심형래는 “BTS가 아리랑을 하면 환호하고 내가 하면 욕을 얻어먹는다”라고 씁쓸한 심경을 전하기도 했다.

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