KCM, 15년 만의 결혼식 앞두고 웨딩 화보 공개…미모의 아내 '눈길'

가수 KCM이 15년 만에 아내와 정식으로 결혼식을 올리는 가운데, 아름다운 웨딩 화보를 공개했다.

20일 KCM의 소속사 A2Z엔터테인먼트는 KCM·방예원 부부가 오는 10월 4일 서울 세빛섬 플로팅 아일랜드에서 비공개로 결혼식을 올린다고 알리면서 두 사람의 웨딩 화보를 선보였다.

사진제공=A2Z엔터테인먼트

공개된 웨딩 화보 속에는 정갈한 하얀 턱시도를 입은 KCM이 웨딩드레스를 입은 미모의 아내와 함께 우아한 분위기를 풍기고 있어 눈길을 끈다.

또한 이어진 사진에는 꽃을 든 아내 옆에서 활짝 미소를 짓고 있는 KCM의 모습이 담겨, 정식으로 올릴 결혼식을 앞둔 설레는 마음을 엿볼 수 있게 했다.

KCM은 1982년 1월생으로 현재 만 44세다. 지난 2004년 가요계에 데뷔한 후 '흑백사진' '은영이에게' '스마일 어게인' 등의 히트곡을 탄생시켰다. 지난 2022년 1월 9세 연하 회사원과 결혼 소식을 알렸고, 지난해 3월에는 2012년생 딸과 2022년생 딸이 있다는 사실도 전해 화제가 됐다. 또한 올 1월에는 막내아들도 얻어 많은 축하를 받았다.

사진제공=A2Z엔터테인먼트

이후 KCM은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 가족과의 일상을 공개하고 있으며 가정을 이룬 후 15년 만에 정식으로 결혼식을 올릴 것을 예고해 이목을 집중시켰다.

<뉴스1>

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