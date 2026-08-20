‘소득·나이 무관’ 1인당 최대 50만원…추석 앞두고 ‘민생지원금’ 푸는 지자체들

추석을 앞두고 지역 내 소비를 활성화하고 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 ‘민생지원금’ 지급에 나서는 지방자치단체가 잇따르고 있다. 경남 의령군과 전남 함평군은 전국에서 가장 많은 1인당 50만원을 지급한다.

사진 = 뉴시스

20일 각 지방자치단체에 따르면 전남 함평군은 다음 달 7일부터 군민 2만9000여명을 대상으로 1인당 50만원의 민생회복지원금을 선불카드 형태로 지급한다. 이를 위해 추가경정예산을 통해 151억1000만원을 마련했다.

경남 의령군도 전 군민에게 1인당 50만원을 지급하기 위한 후속 절차를 진행하고 있다.

경남에서는 통영시가 오는 31일부터 ‘통영형 민생회복지원금’ 신청을 받는다. 지급액은 1인당 35만원이다. 통영시는 당초 지난 6월 1인당 33만원 지급을 추진했으나 지방선거를 앞두고 논란이 일면서 무산됐다. 이후 민선 9기 출범을 계기로 시의회와 협의를 거쳐 지급액을 35만원으로 상향해 다시 추진했다.

김해시도 추석 전 시민들에게 1인당 10만원의 민생지원금을 지급할 예정이다.

전남에서도 민생지원금 지급 움직임이 확산하고 있다. 전남 27개 시군 가운데 8곳이 추석 연휴 전 민생지원금 지급을 검토하고 있으며, 이 가운데 함평군을 포함한 5개 지자체는 지급을 확정했다.

고흥군과 장흥군은 군민에게 각각 1인당 30만원을 지역사랑상품권으로 지급한다. 나주시는 1인당 20만원을 나주사랑상품권으로 지급하며, 영암군은 추석 전 1인당 10만원을 지급할 계획이다.

전북에서는 부안군과 고창군, 완주군이 각각 군민 1인당 30만원을 지급한다. 부안군은 관내에서 사용할 수 있는 선불카드 형태로 지급하고, 완주군은 군민 10만5000여명을 대상으로 추석 전에 지급을 완료한다는 방침이다.

경북에서도 지원금 지급이 이어진다. 울진군은 추석 전까지 전 군민에게 1인당 30만원을 울진사랑카드로 지원한다. 총 142억원이 필요한 가운데 교통교부세 추가 확보와 지방소득세 증가 등 늘어난 재원을 활용한다는 계획이다.

문경시는 시민 1인당 25만원의 고유가 위기 대응 지원금을 선불카드로 지급한다. 지원금은 연말까지 관내 연매출 30억원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있으며, 주유소는 매출액과 관계없이 이용할 수 있도록 했다. 문경시는 총 168억원을 투입해 시의회와 협의를 거쳐 추석 전 지급을 추진한다.

충북 영동군은 군민 1인당 30만원씩 2차 민생안정지원금을 지역상품권으로 지급한다. 지난 17일부터 신청을 받고 있으며 다음 달 1일부터 순차적으로 지급한다. 영동군은 앞서 지난 1월에도 군민 1인당 50만원의 1차 민생안정지원금을 지급한 바 있다.

이미 지원금을 지급하고 있는 지자체도 있다. 강원 속초시는 지난달 20일부터 민생회복지원금 신청을 받고 있으며, 지급 개시 3주 만에 약 78억원이 사용된 것으로 나타났다.

반면 지방의회 동의를 얻지 못해 지원금 지급에 제동이 걸린 곳도 있다.

강원 강릉시는 시민 1인당 10만원을 강릉페이로 지급하는 방안을 추진했지만, 시의회에서 ‘강릉시 민생안정지원금 지급 조례안’이 국민의힘 소속 시의원들의 반대로 원안과 수정안 모두 지난달 31일 부결됐다. 충남 당진시도 추석 전 시민에게 1인당 30만원씩 총 530억원 규모의 ‘경제회복지원금’을 지급하려 했지만 시의회 문턱을 넘지 못했다.

당진시의회는 지난 11일 관련 조례안을 표결에 부쳤으나 더불어민주당 의원 7명 전원이 찬성하고 국민의힘 의원 7명 전원이 반대하면서 가부동수가 됐고, 결국 부결됐다.

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