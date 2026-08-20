하하, 서래마을 이사 알아보다 혼쭐…"드라마 악역 됐다"

방송인 하하가 이사에 관한 고민을 털어놨다.

19일 방송된 MBC '라디오스타'에는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연했다.

방송인 하하. MBC 제공

하하는 마포구 보안관에서 해운대구 홍보대사까지 활동 반경을 넓힌 근황을 전했다. 그는 "부산과 다양한 협업을 하고 있다"며 "'부산바캉스'도 불렀고, 야구도 롯데 자이언츠를 응원한다"고 말했다.

이어 "원래 야구는 롯데 자이언츠가 아니었는데 공연하러 갔다가 단장님이 팬 선언하라고 해서 응원하기 시작했다"며 "바뀌면 죽는다"고 덧붙였다.

하하는 마포 주민들이 서운해하지 않느냐는 질문에 "서운해하신다"며 "그래서 '마포갈매기'로 활동 중이다"라고 답했다.

하하는 "사실 고민이 있는 게 신혼집을 마포구에서 시작했다. 그런데 아이가 세 명이 나올 줄은 몰랐다. 원래는 2년만 살고 이사하려고 했는데 자꾸 생기니까 타이밍을 놓쳤다"고 했다.

그러면서 "몰래 혹시나 해서 서래마을 쪽에 집을 알아봤는데 우리 아파트 단지에 소문이 났다"며 "그래서 아주머니들이 나만 보면 드라마 악역 꼬집듯이 '어딜가'라고 하신다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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