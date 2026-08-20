李 대통령 “한반도 평화체제 조성 트럼프 의지에 공감… 경의”

이재명 대통령은 “한반도의 안보는 대한민국이 책임져야 한다는 트럼프 대통령의 의지에 전적으로 공감한다”고 19일 밝혔다.

이재명 대통령이 지난해 10월29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 대통령 주최 정상 특별만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령을 영접하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올린 글에서 “세계 군사력 5위로 평가받는 대한민국은 한미 양국 합의에 따라 국내총생산(GDP) 대비 국방비 3.5% 달성을 위해 국방비 지출을 급격히 늘려가는 등 한반도 방위를 스스로 감당할 충분한 역량을 갖춰가면서”라며 이같이 말했다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미연합훈련 축소를 지시하는 등 잇따라 대북 유화 제스처를 보인 데 대해 이 대통령이 공감한 것으로 풀이된다.

앞서 트럼프 대통령은 ‘북한 김정은 위원장과 좋은 관계를 맺고 있는 점을 고려할 때’, ‘비용이 많이 든다’ 등 표현을 더하며 한미연합군사훈련 규모의 대폭 축소를 피트 헤그세스 국방장관에게 지시했다고 트루스소셜에 올린 글에서 밝힌 터다.

이 대통령은 “약 1년 전, 백악관에서 트럼프 대통령님과 처음 만났을 때 세계 유일 분단국인 한반도의 평화를 위해 페이스메이커를 자처하며 피스메이커 역할을 요청드렸던 기억이 떠오른다”고 돌아봤다.

이어 “G7 정상회의와 NATO 정상회의에서도 트럼프 대통령님과 한반도에서 평화를 회복하고, 핵 문제를 해결하기 위한 진지한 논의를 했다”며 “이번 트럼프 대통령님의 메시지는 한반도에서 적대와 대결을 넘어 평화를 만들기 위한 고심이 담긴 큰 결정으로 느껴진다”고 덧붙였다.

특히 “한미연합연습과 야외기동훈련 축소를 통해서라도 한반도에서 평화체제 구축을 위한 대화여건을 조성하려는 트럼프 대통령님의 의지와 노력에 공감한다”며 “그 결단에 경의를 표한다”고도 강조했다.

계속해서 “트럼프 대통령님의 결단이 북미간 신뢰 구축과 대화 재개를 거쳐 한반도의 안정적 평화체제 구축으로 이어지기를 기대한다”며, “머지않아 존경하는 트럼프 대통령님과의 재회를 기대한다”고 이 대통령은 말했다.

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