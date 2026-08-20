코스피, 하이닉스 주주환원·美국채금리 진정에 2~3%대 상승

코스피가 20일 SK하이닉스[000660]의 대규모 주주환원 발표와 미국 국채금리 진정세 등에 힘입어 장 초반 오르고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 12분 현재 코스피는 전 거래일 대비 157.20포인트(2.43%) 상승한 6,628.37이다.

20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전일 급락 딛고 상승 출발했다. 연합뉴스

지수는 전장보다 209.17포인트(3.23%) 오른 6,680.34로 출발한 뒤 2∼3%대 상승률을 보이고 있다.

수급 측면에서 개인 투자자가 4천250억원 순매수 중인 반면, 외국인과 기관은 각각 2천11억원, 2천701억원 순매도 중이다. 개인은 3거래일째 매수 우위다.

코스피 상승은 SK하이닉스가 40조원 규모의 자사주를 취득해 전량 소각한다고 전날 공시한 영향으로 풀이된다. 국내 상장사 사례 중 최대 규모다.

이는 지난 18일 종가인 166만2천원 기준 2천407만 주로, 발행 주식 7억3천49만2천365주의 약 3.3%에 해당하는 규모다.

여기에 최근 글로벌 증시에 하방 압력을 가해온 미국 국채 수익률이 다소 안정화한 점도 주식 시장에 호재로 작용했다.

미국 재무부는 장기 국채의 유동성을 제고하기 위해 바이백 규모를 회당 20억 달러에서 최소 40억 달러로 두 배 확대한다고 밝혔다.

이에 미국 30년물 국채 금리가 간밤 약 10bp(1bp=0.01%포인트) 떨어진 5.18% 부근까지 내려갔다.

20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 주가가 표시돼있다. 연합뉴스

한지영 키움증권 연구원은 "SK하이닉스의 이번 자사주 매입 후 소각으로 유통 주식 수 감소에 따른 EPS(주당순이익) 개선, 자기자본 감소에 따른 ROE(자기자본이익률) 상승이라는 효과가 발생할 수 있으며, 이는 주가 하방 경직성을 높여줄 것"이라고 예상했다.

아울러 그는 "도널드 트럼프 미국 행정부의 시장 금리 급등세 제어 의지를 확인했다는 점이나 AI 투자 사이클 종료 혹은 관련 빅테크 업체들의 펀더멘털 훼손이 나타나지 않은 상태임을 고려 시 주식 비중은 여전히 중립 이상으로 가져가는 전략이 맞다"고 말했다.

이 영향으로 '코스피 대장주' 삼성전자[005930](4.44%)와 SK하이닉스(7.53%) 주가가 오르며 지수 상승을 견인하고 있고, SK스퀘어[402340](4.68%)와 삼성물산[028260](1.73%), 삼성생명[032830](3.26%)도 상승 중이다.

시가총액 상위주 중에서는 LG에너지솔루션[373220](0.70%), 삼성바이오로직스[207940](1.68%), 셀트리온[068270](1.18%) 등이 오르고 삼성전기[009150](-0.87%), 현대차[005380](-0.72%), 한화에어로스페이스[012450](-1.36%) 등은 내리고 있다.

업종별로는 전기·전자(5.40%), 제조(4.25%), 금속(3.84%) 등이 상승하고 통신(-1.08%), 운송·창고(-0.93%), 섬유·의류(-0.35%) 등은 하락하고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 14.30포인트(1.73%) 오른 838.76이다.

지수는 전 거래일 대비 19.53포인트(2.37%) 오른 843.99 출발한 뒤 1∼2%대의 상승률을 보이고 있다.

코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 554억원, 218억원 순매수 중이고 외국인이 771억원 순매도 중이다.

시총 상위 종목 가운데 알테오젠[196170](9.06%), 에코프로[086520](3.13%), 에코프로비엠[247540](4.64%) 등이 오르고 HLB[028300](-7.72%), 리노공업[058470](-0.15%), 펩트론[087010](-0.38%) 등은 내리고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지