BBQ, ‘아이치-나고야 아시안게임’ 선수단에 격려금 1억 지원

제너시스BBQ 그룹은 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 ‘2026 아이치-나고야 아시안게임’ 미디어데이에 앞서 대한민국 국가대표 선수단 선전을 기원하며 격려금 1억원을 전달했다고 20일 밝혔다.

행사에는 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장과 유승민 대한체육회장을 비롯한 주요 인사가 참석했다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장(왼쪽)이 20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 ‘2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30 미디어데이’에서 김택수 국가대표선수촌장에게 대한민국 국가대표 선수단의 선전을 기원하는 격려금을 전달한 후, 기념사진을 촬영하고 있다. BBQ 제공

BBQ는 아시안게임을 앞두고 강도 높은 훈련을 이어가고 있는 국가대표 선수들에게 응원의 뜻을 전하고, 선수들이 국제무대에서 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 힘을 보태기 위해 격려금을 마련했다.

윤홍근 회장은 “대한민국을 대표해 아시안게임을 준비하고 있는 선수들이 흘린 땀과 노력이 좋은 결실로 이어지기를 바란다”며 “모든 선수들이 부상 없이 대회를 마치고 국제무대에서 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 BBQ도 한마음으로 응원하겠다”고 말했다.

유승민 대한체육회장은 “대한민국 국가대표 선수들을 위해 지속적으로 관심과 지원을 보내주신 제너시스BBQ 그룹에 감사드린다”며 “선수들이 국민들의 응원에 힘입어 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 대한체육회도 대회 준비와 선수 지원에 최선을 다하겠다”고 화답했다.

BBQ는 지난달에도 진천 국가대표선수촌 복날 특식으로 국가대표 선수와 코칭스태프 약 500명에게 순살크래커와 치즈볼, 레몬보이 등 총 500인분을 제공했다.

BBQ는 국가대표 선수들이 국제무대에서 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 스포츠 분야 지원을 꾸준히 이어왔다.

2021년 대한체육회의 치킨 프랜차이즈 부문 공식 후원사로 선정돼 도쿄올림픽과 베이징동계올림픽, 항저우아시안게임 등 국제대회에 출전하는 국가대표 선수단을 지원했다.

스포츠 유망주 육성과 저변 확대를 위해 한국대학배구연맹과 중·고등부 스포츠 꿈나무를 지원해 왔으며, LPGA에서 활약하는 유해란·윤이나 선수를 후원하는 등 스포츠 분야 전반으로 지원을 이어가고 있다.

이번 아시안게임은 다음 달 19일 일본 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열리는 개회식을 시작으로 10월4일까지 총 16일간 이어진다.

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