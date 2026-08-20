'언프리티랩스타' 타이미, 9월 결혼…"매일 보고 싶고 평생 함께하고픈 사람"

래퍼 타이미가 결혼한다.

타이미는 19일 인스타그램에 "결혼합니다, 평생 함께하고 싶은 사람을 만났습니다"라며 9월 13일 결혼식을 올린다고 알렸다.

래퍼 타이미 인스타그램

타이미는 예비 남편에 대해 "매일 매일 보고 싶고, 모든 걸 다 내어 주어도 아깝지 않을 만큼 소중한 사람입니다"라면서 "이제 힘들고 외로웠던 시간을 다 털어내고, 사랑하는 사람과 함께 새로운 삶을 그려보려 합니다"라고 했다.

이어 "세상에 아름다운 작품들을 쏟아내고, 더 많은 이들에게 위로와 행복을 전하며 누구보다 행복하게 잘 살겠습니다"라고 덧붙였다.

웨딩 화보도 공개했다. 타이미는 순백의 웨딩드레스를 입고 애정이 뚝뚝 떨어지는 눈빛으로 예비 남편을 바라봤다. 두 사람의 다정한 분위기가 눈길을 끌었다.

1985년생인 타이미는 2009년 데뷔해 강렬한 랩의 노래를 발표했다. 2014년 힙합 서바이벌 '쇼미더머니3', 2015년 '언프리티 랩스타'에 출연해 깊은 인상을 남겼다. 현재 래퍼이자 작가로 활동 중이다.

<뉴스1>

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