신기루, 33㎏ 감량한 풍자에 "90㎏이나 100㎏이나"

코미디언 신기루가 최근 다이어트에 성공한 방송인 풍자가 부럽지 않다고 했다.

신기루는 19일 코미디언 조혜련 유튜브 채널에 나와 풍자에 관해 얘기했다.

조혜련은 '건쪽이'라는 코너를 만들었다며 "나는 건강한데 사랑하는 후배들이나 동료들이 음식을 막 먹는다. 그래서 나만 건강하고 그 사람들 몸이 안 좋은 걸 보면서 안타까웠다. 그래서 낸 아이디어다. 그 사람들의 몸을 좀 도와주고 싶다"고 했다.

'건쪽이' 첫 번째 게스트는 신기루였다. 조혜련은 신기루를 위해 오이샌드위치를 만들었으나 신기루에게 주지 못하고 신기루와 먹방을 함께했다.

조혜련은 신기루에게 "오늘 하고 싶은 것 다 하면 된다"고 말한 뒤 그를 따라다녔다.

신기루를 따라 튀김과 떡꼬치를 먹은 조혜련은 "너무 오랜만에 먹는다. 몸 관리한다고 5만년 전에 먹었다. 사실 행복하다"고 해 웃음을 안겼다.

두 사람은 빵집에서 시간을 보내기도 했다. 빵을 썰고 있는 신기루에게 조혜련은 오이샌드위치를 주기 위해 최근 33㎏을 감량한 풍자를 언급했다.

조혜련은 "풍자 최근에 많이 감량하지 않았냐. 안 부럽냐"고 물었다.

하지만 신기루는 곧바로 "안 부럼다"고 했다. 신기루는 "왜 안 부러운 줄 아느냐. 80㎏이나 90㎏이나. 90㎏이나 100㎏이나"라고 말해 웃음을 안겼다.

<뉴시스>

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