김정은 "만난 지 한 달 만에 프러포즈"

배우 김정은이 남편과의 연애와 결혼 비하인드를 공개한다.

오는 21일 오후 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에는 김정은이 특별 선생님으로 출연해 김성수, 김요한에게 연애와 결혼에 대한 조언을 건넨다.

이날 김정은은 남편과 처음 만났던 당시를 떠올린다.

그는 "남편이 제 지인의 후배였다, 홍콩에 여행 갔다가 지인들과 어울려 처음 만났다. 그런데 남편이 내가 가는 곳마다 계속 나타났다. 3~4일을 따라다닌 것 같다"며 당시 상황을 설명한다.

이어 "남편이 저와 만난 지 한 달 만에 프러포즈를 했다"고 밝혀 놀라움을 안긴다.

남편의 애정 표현에 대한 일화도 공개한다. 김정은은 "남편의 전화번호 뒷자리가 우리가 처음 만난 날의 날짜"라고 전한다.

부부 갈등을 풀어가는 자신만의 방법도 소개한다.

김정은은 연애 시절 남편과 일본의 한 작은 온천을 찾았을 당시 훗날 싸우게 되면 다시 이곳을 방문하기로 약속했다고 회상한다. 이후 실제 부부 싸움이 벌어졌을 때 해당 장소를 다시 찾아 화해했던 경험을 털어놓는다.

이에 출연진은 "부부 사이의 갈등을 극복할 수 있는 좋은 아이디어다!"라며 공감한다.

<뉴시스>

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