이재명 대통령, 김민석·정청래·송영길과 만찬… “당정청은 운명 공동체”

이재명 대통령은 19일 더불어민주당 김민석 신임 당대표와 당대표 후보였던 정청래 전 대표, 송영길 의원과 만찬을 갖고 당내 화합을 도모했다. 이 대통령은 당정청을 ‘운명 공동체’이자 ‘국정 동반자’로 규정하며 “원팀”으로 국정 운영에 힘을 모으자고 강조했다.

이 대통령은 이날 저녁 청와대 본관에서 김 신임 대표와 당대표 후보였던 정 전 대표와 송 의원, 한병도 민주당 원내대표와 만찬을 함께 했다. 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 청와대 정무수석도 배석했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 더불어민주당 당대표·후보자 만찬 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 앞쪽부터 강훈식 비서실장, 송영길 후보, 김민석 더불어민주당 대표, 이 대통령, 한병도 원내대표, 정청래 후보, 홍익표 정무수석. 청와대 제공

이 대통령은 먼저 전당대회에서 당선된 김 대표에게 축하를 건네고 정 전 대표와 송 의원에게 위로를 전했다.

이 대통령은 “당정청은 시대적 소명을 함께 짊어진 운명 공동체이자 국정 동반자”라며 “올해를 대체불가 대한민국의 원년으로 만들기 위해 함께 힘을 모아달라”고 당부했다.

김 대표는 “전당대회 과정에서의 일부 과한 표현에 대해 사과한다”며 “당의 단합과 국정운영의 뒷받침을 함께하자”고 했다.

정 전 대표는 “우리는 12·3 비상계엄 내란의 사선을 함께 넘은 동지이자 전우”라며 “이재명 정부와 운명 공동체로 반드시 총선, 대선 승리로 정권 재창출에 힘을 모아야 한다”고 말했다.

전당대회 과정에서 반정청래 전선을 주도했던 송 의원은 “정 전 대표와의 오해를 풀고 싶다”라며 전당대회 과정에서 불거진 논란에 대해 유감을 표했다. 그는 이어 “부동산 세제와 관련해서 당·청 간의 조정이 필요하다”고 강조했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 더불어민주당 당대표·후보자 만찬 간담회에서 김민석 신임 대표와 정청래·송영길 후보와 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 송영길 후보, 김민석 대표, 이재명 대통령, 정청래 후보. 청와대 제공

홍 수석은 서면 브리핑을 통해 “참석자들이 ‘더 강한 원팀’으로 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하자는 데 뜻을 모았다”며 “모든 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 내기 위해 각자의 자리에서 더욱 긴밀히 소통하고 협력해나가기로 했다”고 밝혔다.

이날 만찬은 오후 6시 30분에 시작돼 밤 10시 30분을 넘겨 최소 4시간 동안 이어졌다. 홍 수석은 “만찬은 마치는 시간까지 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다”고 전했다.

이날 만찬에는 ‘화합 육회’가 대표 메뉴로 제공됐다. 당대표 후보자들의 고향 식재료를 활용한 메뉴로, 서울 종로구의 육회(김 대표), 충남 금산군의 인삼(정 전 대표), 전남광주통합특별시 고흥군의 유자(송 의원) 등이 활용됐다.

청와대는 “전당대회가 끝났으니 대체불가 대한민국을 위해 함께 단합하자는 의미를 담았다”며 “전국 곳곳을 돌며 고생한 후보자들이 피로를 풀고 건강을 회복했으면 하는 대통령의 마음이 담겼다”고 설명했다.

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