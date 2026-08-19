北김여정, 한미연합훈련 축소에 “전혀 흥미 없다”… 북미 소통도 “알지 못하는 일”

김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 총무부장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미연합훈련 축소 지시에 대해 “전혀 흥미를 느끼지 않는다”고 일축했다. 트럼프 대통령이 언급한 북미 정상 간 소통에 대해서도 “알지 못하는 일”이라며 선을 그었다.

김 부장은 19일 밤 조선중앙통신을 통해 ‘주요국제문제들에 대한 입장’을 이같이 밝혔다.

김여정 노동당 총무부장. 조선중앙TV 캡처

그는 “며칠전 미국 대통령이 돌연 발표한 미한합동군사연습축소에 대해 말한다면 우리는 그에 대하여 평할 가치도 없다고 보며 전혀 흥미를 느끼지 않는다”고 말했다. 김 부장은 그러면서 “훈련의 규모나 기일이 줄어든다고 해서 도발적, 공격적 성격의 군사연습의 본질이 달라지는 것이 아니다”며 “지금도 진행 중에 있다는 현실에 보다 주목하고 있으며 이것이 명백한 대조선 적대감의 숨길 수 없는 표현”이라고 지적했다. 그는 “미국 측이 이번에 취한 자기들의 조치를 그 무슨 ‘선의의 조치’로 선전해보려고 타산한다면 원하는 답이 나오지 않을 것”이라고 덧붙였다.

김 부장은 또 북미 정상 간 소통에 대해서는 “나는 전혀 알지 못하는 일”이라며 “아마도 우리 최고지도부의 대외정책과 관련해 내가 알지 못하고 있는 유일한 사안일 것”이라고 강조했다. 그러면서 “우리 국가수반이 트럼프에 대하여 개인적으로 좋은 추억과 감정을 가지고 있다는 데 대해서는 이미 여러 차 밝힌 바 있다”며 “두 지도자들의 관계는 의연 훌륭하다”고 했다.

김 부장은 “그럼에도 불구하고 미국의 대조선 적대시 정책은 변하지 않아왔고 미국과 그 추종무리들은 오늘 현재 이 순간도 적대적인 대조선 군사활동을 맹렬히 벌리고 있다”며 “마찬가지로 조미(북미) 두 나라 지도자들 사이의 훌륭한 관계와는 무관하게 우리가 자국의 안전을 위협하는 세력들을 견제하기 위해 취해 나가는 주권적행사들은 매우 상식적이고 적중하며 필수적인 것”이라고 말했다.

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