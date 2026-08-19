"연락 닿았다" 허위 보고에…제주 30대 여성 실종 수색 '골든타임' 놓쳐

“실종자와 연락이 닿았다”는 경찰관의 석연치 않은 사건 종결처리로 3개월 넘도록 행방을 찾지 못하고 있는 제주 장미란(37)씨 실종사건이 수색 골든타임을 놓친 것 아니냐는 우려가 나오고 있다.

19일 제주경찰청 반부패경제범죄수사대는 직무유기 혐의로 제주서부경찰서 소속 A 경장을 입건해 수사하고 있다고 밝혔다. A 경장은 현재 3개월 넘도록 행방이 묘연한 장씨 첫 실종신고가 이뤄진 올해 5월 15일 형사과 실종수사팀 소속으로 실종사건을 처리한 경찰관이다.

당시 야간 당직이던 A 경장은 경찰 내부 112신고 처리 시스템에 ‘실종자와 연락이 닿았다’는 취지의 내용을 입력하고 실종사건을 종결 처리했다. 하지만 장씨 가족이 지난달 19일 ‘장씨가 여태 연락이 안 된다’며 재차 실종신고를 하면서 A 경장의 직무유기 의혹 사건이 드러났다.

경찰이 재차 실종자와의 통화기록 등을 조사하는 과정에서 첫 실종신고 직후 A 경장이 실종자와 통화한 사실이 확인되지 않은 것이다. 경찰은 A 경장의 통신 기록 등에 대해 영장을 청구하는 등 수사에 착수했다.

장씨는 지난 5월 13일 오전 1시 30분쯤 제주시 한림읍에 있는 자택을 나선 뒤 연락이 끊겼다.

10년 전 제주로 이주한 뒤 남자 친구 B씨와 함께 제주시 한림읍에서 지내왔다.

실종된 장미란씨 찾는 전단. 장씨 가족 제공

실종 사흘 뒤인 15일 112 신고한 B씨는 “아침에 일어나 보니 장씨가 ‘어디로 간다’는 말없이 보이지 않아 실종 신고를 하게 됐다”고 장씨 가족에게 전했다.

당시 야간 근무자였던 A 경장은 상관에게 ‘신고 대상자와 연락이 닿아 안전이 확인됐다’는 취지로 보고하고 사건을 종결 처리했던 것으로 나타났다.

실종 신고 당일 B씨는 장씨 가족으로부터 ‘경찰에게서 연락이 왔다’ ‘장씨의 안전이 확인됐다’ ‘잘있다고 한다’ ‘다만 자신의 위치를 알리기 꺼려해 지금 어디 있는지 알려줄 수 없다’고 들었다고 설명했다. B씨는 직계 가족이 아니기 때문에 실종 신고 처리 결과가 가족에게 전달됐다.

실종된 성인의 경우 당사자가 가족 등에게 위치를 알리기 꺼려하면 경찰은 생사 여부만 통보한다. 가정폭력과 스토킹 범죄를 예방하기 위해서다.

하지만 경찰이 알린 ‘잘 있다’는 말은 거짓이었다. 애초 경찰도 장씨와 연락이 되지 않았기 때문이다. 1차 장씨 실종신고는 종결됐다.

장씨 휴대전화는 5월 17일부터 전원이 꺼졌다.

7월 17일 B씨는 재차 경찰에 장씨가 귀가하지 않는다고 신고했으나 이번엔 신고 대상자가 아니라는 답변을 받았다고 한다. 과거 허위로 기록된 실종신고 내역을 토대로 당사자 위치 비공개 원칙을 그대로 적용한 것이다.

이에 B씨는 장씨 친척동생에게 알려 재차 실종신고를 접수하도록 했다.

서울에 거주하는 장씨 친척동생은 7월 19일 경찰에 실종 신고를 했다. 이 과정에서 통화기록이 없는 것이 드러났고 경찰은 장기 실종사건임을 인지했다.

장씨 친척동생은 “담당 경찰관이 최초 신고 당시 제주시 한림항 인근 위치 추적과 파출소 직원 수색 과정에서 장씨와 연락이 닿았고 남자 친구에게 위치를 알리지 말아달라고 요청해 철수했다고 알려줬다”라며 “하지만 이후 경찰이 실제로 언니와 통화하지 못한 사실을 확인하고 사진을 공개해 언니를 찾고 있다”라고 밝혔다.

◆카드 사용·휴대전화 기록 등 생활 반응 없어

현재까지 장씨 카드 사용이나 휴대전화 기록, 병원 진료 이력 등 확인된 생활 반응은 없는 것으로 전해졌다.

현재 경찰은 가출과 강력범죄 등 모든 가능성을 열어두고 수사에 집중하고 있다. 특히 장씨 실종사건 전담 수사팀을 꾸려 장씨의 소재를 추적하고 있다. 현재 경찰 인력 30여 명을 투입해 한림읍 해안가를 중심으로 수색하고 있다. 헬기와 선박을 이용한 해상 광범위 수색도 이뤄졌다.

하지만 수색 골든타임을 놓치면서 장씨의 행적은 3개월째 묘연한 상태다. 주변 공공 폐쇄회로(CC)TV는 이미 저장기간이 만료돼 소용이 없는 것으로 확인됐다.

공공CCTV로는 통상 방범용 CCTV와 교통정보수집 CCTV 등이 있다. 지역내 치안과 안전을 위해 관제센터에서 운영한다.

최초 신고가 접수된 5월 15일만 해도 장씨 주거지와 도로변에는 CCTV가 작동되고 있었고 영상도 보존된 상태였다.

하지만 경찰이 사건을 허위로 종결 처리하면서 장씨 가족이 재신고한 7월 19일까지 초동조치는 물론 신변 확인 작업이 이뤄지지 않은 것으로 파악됐다.

공공CCTV의 영상 저장기간이 대부분 30일이기 때문에 장기 실종을 인지한 2차 실종신고 시점(7월 19일)에는 이미 장씨의 행적을 파악할 수 있는 영상은 없는 것으로 확인됐다.

경찰은 장씨의 마지막 행적지를 한림항 인근으로 추정하고 주변 음식점과 숙박업소 등을 돌며 민간 CCTV를 확보하고 있다. 장씨가 집을 나선 5월 13일 이후 영상이 보존된 민간 CCTV도 매우 한정적인 것으로 전해졌다.

제주서부경찰서 전경.

A 경장의 직무유기 의혹 사건으로 3개월 넘도록 찾지 못하자 장씨 가족은 사회관계망서비스(SNS)에 장씨 사진과 인상착의 설명이 담긴 실종전단을 올리기도 했다. 경찰은 뒤늦게 이날 ‘제주도에서 실종된 장미란씨를 찾습니다’라는 제목의 실종경보문자를 도민들에게 보냈다.

지난 5월 실종 당시 장씨는 긴 생머리에 키가 158㎝(추정), 약 44㎏의 마른 체형에 금팔찌, 검정 후드 집업과 카키색 운동복 바지, 흰색 나이키 슬리퍼 등을 착용한 것으로 파악됐다.

장씨 가족은 “현재 바라는 것은 단 하나다. 장씨가 어디에 있든 무사하다는 것만 확인하고 싶다. 정확하지 않아도 괜찮다. 실종 전단에 나온 비슷한 사람을 본 기억이나 머물렀을 가능성이 있는 장소 등 어떤 작은 정보라도 도움이 될 수 있다”며 애타는 마음으로 적극적인 제보를 당부하고 있다.

한편 A 경장은 지난달 22일 제주서부경찰서 청사 여자 화장실에 침입한 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로도 조사받고 있으며 현재 직위 해제돼 경무과로 대기 발령됐다.

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