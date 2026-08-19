축구협회 성접대 파문, 한국선 공소시효 지났다는데…일본·중국은 왜 발칵?

대한축구협회(KFA)의 15년 전 외국인 심판 성접대 의혹이 일본에 이어 중국으로 번지며 국제적 파문으로 확대되고 있다. 한국 경찰은 성매매 알선 혐의에 대해 공소시효가 지난 것으로 판단했지만, 당시 접대를 받은 것으로 지목된 일본과 중국에서는 자국 관계자를 대상으로 사실관계 확인에 들어갔다.

중국축구협회는 19일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대한축구협회가 과거 중국축구협회 관계자들에게 ‘부적절한 접대’를 했다는 한국 언론 보도를 언급하며 “매우 엄중하게 바라보고 있다”​고 밝혔다. 이어 협회 차원의 조사에 착수했으며, 조사가 마무리되는 즉시 결과를 발표하겠다고 전했다.

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조사 대상은 2012년 1월 심판 교류를 위해 한국을 찾았던 중국축구협회 직원 3명이다. 더불어민주당 진선미 의원실이 지난 7일 문화체육관광부(문체부)에서 제출받아 공개한 자료에 따르면 당시 중국 측 심판국장과 심판회계 담당자, 심판 담당자 등 3명에게 안마시술소에서 성 접대가 제공된 것으로 파악됐다.

일본도 조사에 들어갔다. 일본 교도통신은 지난 9일 일본축구협회가 2012년 한국-쿠웨이트 월드컵 아시아지역 3차 예선에 참여했던 일본인 심판 4명을 대상으로 조사하고 있다고 보도했다. 당시 이들 가운데 일부가 성 접대를 받은 것으로 지목되면서 일본축구협회가 사실관계 확인에 나선 것이다.

논란의 발단이 된 사건은 2011년부터 2012년 사이 대한축구협회 내부에서 이뤄진 접대였다.

문체부가 2016년 작성한 대한축구협회 비리 조사 자료에 따르면 축구협회는 2011년 3월부터 2012년 3월까지 국내에서 열린 월드컵·올림픽 예선과 평가전 등에서 외국인 심판과 경기 감독관 등 10여 명에게 성접대를 제공한 정황이 드러났다. 관련 비용은 대한축구협회 법인카드로 결제됐고, 서울 강남과 울산·창원 등의 안마시술소에서 수십만원에서 100만원이 넘는 금액이 사용된 것으로 알려졌다.

2012년 2월 29일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 쿠웨이트의 2014 브라질월드컵 예선전과 2011년 9월 창원에서 열린 한국과 오만의 런던올림픽 최종예선 등 국가대표급 경기와 관련된 접대 정황도 자료에 담긴 것으로 전해졌다.

해당 내용은 2016년 문체부 감사에서 이미 확인됐지만 당시 대외적으로 크게 알려지지 않았다. 이후 관련 자료가 최근 공개되면서 15년 전 축구협회의 부적절한 접대가 뒤늦게 수면 위로 떠올랐다. 그러나 사건 발생 후 오랜 시간이 흐른 탓에 법적 책임을 묻는 데는 한계가 있다는 판단이 나왔다.

경찰청 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 대한축구협회 심판 성접대 의혹과 관련해 “성매매 알선 혐의는 공소시효를 도과한 것으로 보이는데, 추가로 확인할 수 있는지 살펴보겠다”​고 밝혔다.

경찰은 이 사건이 이번에 처음 수사되는 것도 아니라고 설명했다. 2016년 문체부의 수사 의뢰를 받아 성접대 관련 피의자 다수를 업무상 배임 혐의로 수사했고, 2017년 10월 기소 의견으로 검찰에 송치한 사실도 확인했다.

중국축구협회의 조사 결과에 따라 15년 전 대한축구협회의 성 접대 의혹이 어디까지 확인될지 관심이 쏠린다.

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