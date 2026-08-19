목요일 충청 이남 한낮 체감 33도 안팎 무더위…곳곳 소나기

목요일인 20일 충청 이남을 중심으로 한낮 체감온도가 33도 안팎에 이르는 더위가 이어지겠다.



19일 오후 5시 현재 충남·영남·전남과 산지를 제외한 제주 대부분엔 폭염주의보가 내려져 있고, 수도권·강원·충북·전북 대부분은 폭염주의보가 해제된 상태다.

19일 부산 수영구 광안리해수욕장에서 지난 비바람 뒤 다시 무더위가 찾아오자 시민들이 그늘 아래 공유의자에 앉아 발을 물에 담그며 더위를 식히고 있다.



우리나라가 북태평양고기압 가장자리에 놓여 고온다습한 공기가 유입되는 상황이 20일에도 이어지겠으며, 이에 폭염주의보가 내린 지역을 중심으로 한낮 체감온도가 최고 33도 안팎까지 오르는 상황도 반복되겠다.



20일 기온은 아침 최저 21∼26도, 낮 최고 28∼34도로 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 24도와 31도, 인천 24도와 30도, 대전·광주·대구 24도와 33도, 울산 24도와 32도, 부산 25도와 32도다.



대기 상층은 찬 공기가 차지하고 있고 하층으로는 고온다습한 공기가 유입돼 대기가 불안정해지며 소나기가 올 때가 있는 상황도 이어질 전망이다.



20일 오전부터 저녁 사이 경기남부와 충북에 5∼40㎜, 충남권에 5∼50㎜, 남부지방에 5∼60㎜ 정도 소나기가 내릴 때가 있겠다.



또한 제주엔 새벽에서 오후까지 10∼40㎜ 정도 비가 오겠다.



20일 오후 경기의 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠으니 유의해야 한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지