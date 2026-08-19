나랏빚·인플레·AI붐에 美·日 장기채 급등… 채권·금융시장 뇌관 [글로벌 국채금리 쇼크]

미·이란 협상 중단으로 인플레이션 우려가 커지고 인공지능(AI) 투자 확대를 위한 빅테크(거대기술기업)들의 대규모 회사채 발행까지 겹치면서 국내를 비롯해 미국, 일본 등 주요국 장기채 금리가 급등하고 있다. 금융업계에선 단기 수급 부담이 해소되면 금리가 하향 안정될 것이라는 기대가 나오지만, 구조적 상승 압력이 지속될 것이라는 우려도 만만치 않다.



19일 오전 기준 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.014%포인트 내린 연 3.833%를 기록했다. 10년물 금리는 연 4.369%로 0.013%포인트 내렸고, 2년물과 5년물도 각각 0.016%포인트, 0.06%포인트 하락한 연 3.66%, 4.104%에 거래 중이다.

한국을 비롯해 미국, 일본 등 주요국 장기채 금리가 급등하고 있다. 사진은 기사 이해를 돕기위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

금리 상승은 잠시 주춤했지만 국고채 금리는 최근 꾸준히 상승세에 있다. 전날 3년 만기 국고채 금리는 직전 거래일보다 0.051%포인트 오른 연 3.847%에 장을 마쳤다. 지난달 27일(3.865%) 이후 가장 높은 수치다.



국고채 금리의 급등은 미국, 일본 등 주요국 장기채 금리 상승의 영향을 받았다. 지난 18일(현지시간) 미국 30년 만기 국채금리는 이날 장중 연 5.33%대까지 올라 2007년 이후 19년 만에 최고 수준을 기록했다. 글로벌 시장금리의 벤치마크인 미 10년 만기 국채금리도 최근 연 4.75% 수준으로 올라 19개월 만에 최고치를 기록했다.



중동 전쟁이 장기화하면서 인플레이션 우려가 커지고 있다. 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)상 휴전이 아무런 성과 없이 만료된 가운데 추가 휴전도 불투명한 상태다. 인플레이션 우려가 커지면 향후 물가 상승으로 인해 채권이 만기 때 지급하는 고정 이자와 원금의 실질 구매력이 떨어지게 돼 채권 투자자들이 더 높은 수익률을 요구하면서 국채금리 상승으로 이어진다.



미국의 대규모 재정 적자도 초장기 국채금리 상승에 영향을 주고 있다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미 재무부가 전날 집계한 국가부채는 39조9000억달러(5경6338조원)로, 이번 주 40조달러를 넘어설 가능성이 크다. 대규모 적자를 메우기 위해 국채 발행 증가가 불가피하다는 우려가 초장기물 금리 상승으로 이어지고 있는 것이다.

최근의 글로벌 채권 매도세에는 AI 투자 붐이라는 새로운 요인도 가세하고 있다. 마이크로소프트와 메타 등 대형 기술기업들이 엔비디아의 AI 반도체를 구매하고 데이터센터를 건설하기 위해 대규모 회사채를 발행하면서 투자자 자금을 놓고 국채와 경쟁하는 구도가 형성되고 있는 탓이다.



일본의 10년 만기 국채금리 역시 장중 연 2.945%까지 올라 1996년 이후 약 30년 만에 가장 높이 뛰었다. 일본에서는 다카이치 사나에 총리가 경기 부양을 위해 확장적 재정정책을 펴면서 향후 재정 부담과 국채 공급 증가에 대한 우려가 커지고 있다. 일본 정부는 내년 4월부터 2년간 식료품 소비세를 감면할 계획이고 성장·위기관리 분야 예산 요구 상한도 없애면서 향후 재정지출과 국채 발행이 늘어날 것이라는 전망이 커지고 있다.



일본 장기금리 급등은 글로벌 채권시장의 뇌관으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다. 일본 금리가 오르면 해외 채권의 상대적 매력이 떨어져 일본 기관투자자들의 자금 환류(리패트리에이션) 가능성이 커지고, 저금리 엔화 차입을 이용한 해외투자 포지션을 청산하는 ‘엔캐리 트레이드 청산’ 압력이 높아져서다. 일본계 자금이 미국 국채 매수를 줄이면 미 국채 수급이 악화돼 미 장기금리를 다시 끌어올리는 악순환으로 이어질 가능성도 높다.



박상현 iM증권 연구원은 “미국과 일본이 외환시장 공조에 나서고 있는 상황에서 달러·엔 환율이 다시 160엔대로 진입한다면 미·일 국채금리 추가 동반 상승을 겨냥한 투기세력 활개로 국채 금리발작 현상이 현실화될 여지가 크다”고 내다봤다.

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