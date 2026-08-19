초대 중수청장, 26일까지 국민 추천 받는다

행정안전부가 10월2일 출범하는 중대범죄수사청의 초대 청장 인선 절차에 착수했다. 행안부는 19일 중수청장후보추천위원회를 구성해 26일까지 국민들에게 후보자를 천거받는다고 밝혔다.



위원회는 김민재 행안부 차관, 이진수 법무부 차관 등 당연직 위원 6명과 위촉직 위원 3명으로 구성된다. 위촉직 위원은 이주원 고려대 법학전문대학원 교수와 김효붕 법무법인 중부로 대표변호사, 홍종희 대한변협법률구조재단 감사다. 이 교수가 위원장을 맡았다.

윤호중 행정안전부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 초대 중수청장 국민 추천 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

개인이나 법인, 단체는 중수청장 후보로 적합하다고 생각하는 사람을 행안부 장관에게 천거할 수 있다. 대상자의 학력·경력 등 주요 인적 사항과 천거 사유를 작성해 26일까지 행안부에 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다.



중수청법상 피천거인은 국가·공공 기관, 지자체 등에서 법률 사무에 15년 이상 종사한 사람이거나 판검사·변호사 또는 대학·연구 기관 법학 분야 조교수 이상 직에 15년 이상 재직한 사람이어야 한다.



행안부 장관이 국민 천거 대상자를 포함한 제청 후보자를 위원회에 제시하면 위원회가 다음 달 초 회의를 열어 자격, 역량 등을 심사할 예정이다. 위원회는 적격 판정을 받은 사람 가운데 3명 이상을 행안부 장관에게 추천하게 된다. 적임자가 없으면 행안부 장관이 후보자를 추가로 제시할 수 있다.



행안부 장관은 추천 내용 등을 토대로 1명을 대통령에게 제청한다. 이후 국회 인사청문 절차를 거쳐 대통령이 임명한다.



윤호중 행안부 장관은 임명 절차가 다음 달 하순쯤 마무리될 것으로 내다봤다. 윤 장관은 “전문성과 중립성을 갖춘 적임자가 신설 조직을 안정적으로 이끌 수 있도록 적합한 인재를 추천해 주시기 바란다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지