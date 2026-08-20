HD현대, 페루 합작 상륙지원함 띄웠다

HD현대중공업이 페루 현지 조선소와 함께 만든 상륙지원함을 처음으로 진수했다.



HD현대중공업은 18일(현지시간) 페루 시마(SIMA)조선소에서 페루 해군의 신형 상륙지원함 1번함인 ‘침보테(Chimbote)함’ 진수식을 열었다고 19일 밝혔다.

18일(현지시간) 페루 시마(SIMA)조선소에서 열린 ‘침보테(Chimbote)함’ 진수식에서 게이코 후지모리 페루 대통령(가운데) 등 주요 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 페루 대통령실 제공

침보테함은 HD현대중공업과 시마조선소가 함께 만드는 상륙지원함 2척 중 첫 번째 함정이다. 병력과 물자를 나르고 군수품을 지원하며, 재난·재해가 발생했을 때 구조·지원 임무에도 투입된다. 2번함인 ‘탈라라(Talara)함’도 이달 초 육상 건조를 마쳤다.



HD현대중공업은 2024년 4월 페루 해군으로부터 호위함과 원해경비함, 상륙지원함 등 함정 4척을 수주했다. 상륙지원함 2척은 HD현대중공업이 설계와 기술을 제공한다. 시마조선소가 이를 바탕으로 현지에서 직접 만드는 방식으로 건조하고 있다. 이번 사업은 HD현대중공업이 해외에서 현지 조선소와 함정을 공동 건조한 첫 사례다.



이날 진수식은 게이코 후지모리 페루 대통령 주관으로 열렸다. 라파엘 벨라운데 페루 국방장관과 페데리코 하비에르 브라보 데 루에다 페루 해군총사령관, 최종욱 주페루 한국대사, 주원호 HD현대중공업 사장 등이 참석했다. 주 사장은 “이번 침보테함의 진수는 민관이 하나 돼 이뤄낸 팀코리아의 성과”라며 “K-함정의 경쟁력을 높여 수출 시장을 다변화해 나갈 것”이라고 말했다.

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