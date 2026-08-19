꼴찌 해도 323억 보너스… ‘상금 킹’ 넘보는 셰플러

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국·사진)가 20일(현지시간) 미국 미주리주 세인트루이스 벨러리브 컨트리클럽(파70)에서 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 페덱스컵 플레이오프(PO) 2차전 BMW 챔피언십에 출전해 ‘상금 킹’ 기록 경신에 도전한다.



셰플러는 지난주 PO 1차전 우승으로 상금 360만달러를 보태 개인 통산 상금을 1억1996만4411달러로 늘렸다. 투어 상금 1위인 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국·1억2099만9166달러)와 약 103만달러 차이다. 이번 대회 우승상금은 360만달러가 걸려 있으며 셰플러는 단독 3위(136만달러) 이상의 성적만 거두면 우즈를 넘어서게 된다.



가능성은 매우 높다. 셰플러가 디펜딩 챔피언 자격으로 이번 대회에 출전하기 때문이다. PGA 투어도 우승 후보를 예상하는 파워랭킹 1위에 셰플러의 이름을 올렸다.



셰플러는 3라운드에서 단독 선두나 공동 선두에 오르면 좀처럼 우승을 놓치지 않는다. 실제 최종라운드를 선두로 출발한 15개 대회 중 12차례나 우승했다. 따라서 이번 대회도 3라운드 순위가 중요할 것으로 보인다. 2차전 종료 후에는 보너스 1억달러가 페덱스컵 랭킹에 따라 차등 지급된다. 하지만 보너스는 개인 통산 상금에 포함되지 않는 만큼 셰플러가 새 기록을 작성하려면 이번 대회에서 좋은 성적을 내야 한다.



1위 보너스는 연금 100만달러 포함 2300만달러(약 323억5400만원)에 달하는데 이미 페덱스컵 랭킹 1위인 셰플러가 예약했다. 그가 50명만 출전하는 2차전에서 꼴찌를 해도 랭킹 1위가 바뀌지 않기 때문이다. 셰플러는 1차전 우승으로 포인트 750점을 더해 현재 4873점으로 1위를 달린다. 2위 맷 피츠패트릭(3426점)과는 1447점 차이다. 2차전 우승 포인트도 750점이 걸려 있으며 피츠패트릭이 우승하더라도 셰플러를 넘을 수 없다.

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