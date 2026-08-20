LG전자, 유럽 車에 차세대 텔레매틱스 공급

LG전자가 차량용 차세대 5G 스마트 텔레매틱스(원격통신장치) 솔루션을 유럽 완성차 업체에 최초로 공급한다.



LG전자는 19일 5G 최신 통신표준인 R16 기반 ‘스마트 텔레매틱스 솔루션’을 유럽 완성차 양산 모델에 처음 적용했다고 밝혔다. R16은 5G 네트워크를 활용한 최신 통신기술이다. 데이터 오류율은 0.001%에 불과하고, 텔레매틱스 모듈과 기지국 사이의 데이터 전송 지연시간은 0.001초에 그친다. 각각 4G 통신 대비 100배, 5배 개선했다. 쉽게 말해 오류 없이 가장 빠르게 데이터를 전송할 수 있는 통신기술이란 뜻이다.

LG전자가 유럽 양산 차량에 업계 최초로 공급하는 R16 기반 차량용 5G 스마트 텔레매틱스 제품. LG전자 제공

R16 기반 텔레매틱스 제품이 중요한 이유는 해당 기기가 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 인공지능 중심 차량(AIDV)의 필수장치이기 때문이다. SDV나 AIDV 차량은 중앙 서버와 실시간으로 정보를 주고받는다. 이때 데이터 전송 속도가 빨라야만 차량 소프트웨어를 무선으로 업데이트하는 OTA 기술과 사물·인프라 간 정보를 실시간으로 주고받는 V2X 성능을 제대로 쓸 수 있다. 기존 통신 시스템은 데이터 전송 속도가 늦고, 자료가 잘못 전송되는 ‘오전송’ 확률이 높은 탓에 SDV와 AIDV에 사용하기엔 어려움이 컸다. LG전자가 개발한 기술은 데이터 전송속도와 정확도를 대거 개선한 덕분에 문제없이 쓸 수 있단 평가다.



LG전자의 신제품은 성능뿐만 아니라 자동차 외관 디자인 개선에도 도움을 준다. 기존 차량 통신 시스템은 텔레매틱스 모듈과 차량 외부의 ‘샤크핀 안테나’가 분리된 구조였다. 샤크핀 안테나 내부에 탑재하지 못하는 장비는 차량 곳곳에 분산했다. 완성차 업체는 차량 디자인을 제작할 때 통신 장비들의 위치를 필수로 고려해야만 했다.



LG전자는 통신 모듈과 최대 12개의 안테나를 하나로 결합해 문제를 해결했다. 배선 구조와 공간 배치를 단순화했다. 완성차 업체는 이를 통해 차량 내 설치 공간을 줄이고 원가 부담을 줄이는 것은 물론 샤크핀 안테나를 없애 디자인 완성도도 높일 수 있다. 동시에 고온의 사막 지역 주행 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 등 다양한 환경에서 우수한 연결 품질을 구현하도록 설계됐다.

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