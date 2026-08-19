BNK금융 임직원 100여명, 거제 수해 현장서 복구 지원

BNK금융그룹(BNK) 임직원들이 집중호우로 피해를 입은 경남 거제지역을 찾아 침수 피해 복구에 힘을 보탰다.

BNK는 19일 임직원 100여명이 거제시 장평동과 고현동 일대에서 침수 피해를 입은 상가와 주택 등의 복구 작업에 참여했다고 밝혔다.

BNK금융그룹 임직원들이 집중호우로 피해를 입은 경남 거제지역을 찾아 침수 피해 복구 작업을 진행하고 있다.

이날 임직원들은 침수 피해를 입은 자영업자 매장과 주택 등을 찾아 토사와 폐기물을 치우고 주변 환경을 정비하며 피해 주민들의 일상 회복을 도왔다. 특히 복구 작업에 나선 국군 장병과 산림청 직원, 이재민 등을 위한 급식차량도 지원한다. 급식차량은 현장 복구가 마무리될 때까지 운영하며 복구 인력과 피해 주민들에게 식사를 제공할 예정이다.

앞서 BNK는 지난 18일 옥포초등학교와 옥포종합사회복지관 등 이재민 보호시설에 재난·재해 구호키트 200세트와 샴푸·린스 등 생활용품 100세트를 전달했다. 단전·단수 피해를 입은 아파트에는 생수 700개를 지원하는 등 피해 주민들에게 필요한 긴급 구호물품도 전달했다.

이번 봉사활동을 시작으로 거제시와 지속적으로 협의하며 피해 상황과 현장 수요를 살피고, 추가 봉사활동과 구호물품 지원 등 복구에 필요한 지원을 이어갈 계획이라고 BNK는 강조했다.

BNK금융그룹이 복구 작업에 나선 국군 장병과 산림청 직원, 이재민을 위한 급식차량을 투입해 복구 인력과 피해 주민들에게 식사를 제공하고 있다. BNK금융그룹 제공

BNK 관계자는 “갑작스러운 집중호우로 어려움을 겪고 있는 주민들이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 임직원들이 직접 현장을 찾아 복구에 힘을 보탰다”며 “피해 주민뿐만 아니라 현장에서 복구에 힘쓰고 있는 모든 분들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 현장 상황을 세심하게 살피며 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 부산은행과 경남은행은 이번 집중호우 피해 중소기업과 개인 고객을 위해 은행별 1000억원씩 총 2000억원 규모의 긴급 금융지원도 실시한다. 피해 중소기업에는 업체당 최대 5억원의 긴급운전자금을, 개인 고객에게는 최대 2000만원의 긴급생활안정자금 등을 지원한다.

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