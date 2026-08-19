인하대, 반도체·바이오 분야 실무형 인재 양성 박차

인하대학교가 반도체·바이오 실무형 인재 양성 기반을 향상시켰다. 이 분야의 특성화 교육을 강화하고, 산업 현장에서 요구하는 실무형 전문가를 기르는데 앞장설 방침이다.

인하대는 19일 반도체·바이오 교육동 준공식을 개최했다. 이번 인프라는 앞서 교육부 주관 반도체·바이오 첨단산업 특성화대학 지원사업에 선정된 것을 계기로 조성됐다.

연면적 2206㎡ 규모, 총사업비 약 48억원을 투입해 지어졌다. 클린룸, 후공정 RDL·분석실, 장비운영실, 투어복도, 유틸리티실 등을 갖췄으며 인공지능(AI) 바이오공정 실습실, AI 품질분석 실습실도 구축했다.

학생들이 강의실에서 배운 이론을 실험·실습으로 직접 확인하고, 실무 역량을 키울 수 있는 공간으로 활용될 전망이다. 인하대는 관련 교육과정과 실습 프로그램 확대에 더해 산학협력도 강화해 나갈 계획이다.

이날 준공식에는 성용락 정석인하학원 이사장, 조명우 인하대 총장, 박찬대 인천시장을 비롯해 기부자, 대학 주요 관계자 등이 참석했다. 조명우 총장은 “이곳에서 배우고 성장한 인재들이 대한민국 첨단산업을 이끌어갈 수 있도록 든든한 토대를 마련하겠다”고 말했다.

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