삼척시, 도계읍∙근덕면 일원 1294세대에 LPG 배관망 구축

삼척시는 도시가스가 공급되지 않는 지역 주민들의 연료비 부담을 덜고 에너지 이용 편의를 높이기 위해 도계읍과 근덕면 일원 1294세대를 대상으로 LPG배관망 구축을 확대하고 있다고 19일 밝혔다.

시는 도계읍 도계리와 전두리 일원 650세대를 대상으로 사업비 133억원을 투입해 LPG 저장시설과 배관망 등 설비를 구축했다. 지난 4월 공사를 마치고 가스 공급에 들어갔다.

삼척시청 전경. 삼척시 제공

현재는 근덕면 교가리와 광태리, 동막4리, 도계읍 흥전4리 등 4개마을 644세대를 대상으로 사업을 추진하고 있다.

교가리 일원에는 75억5000만원을 들여 400세대를 대상으로 지난 4월 공사에 착수했다. 이달 중 LPG 공급자를 선정한 뒤 연내 가스 공급을 시작할 계획이다.

아울러 광태리(75세대 14억원), 동막4리(80세대 13억원), 도계읍 흥전4리(89세대 15억원)에서도 LPG 저장탱크 설치를 완료하는 등 순차적으로 설비를 갖춰 오는 12월 가스 공급을 목표로 하고 있다.

사업이 완료되면 개별 LPG 용기와 기름보일러 등을 사용하던 주민들이 보다 편리하고 안정적으로 LPG를 공급받을 수 있어 연료비 부담 완화와 주거환경 개선에 도움이 될 것으로 기대된다.

삼척시 관계자는 “도시가스 미공급지역에 대하여 LPG배관망 구축으로 주민들의 연료비 부담을 실질적으로 덜 수 있을 것으로 기대한다”며 “주민들이 보다 경제적이고 편리하게 가스를 이용할 수 있도록 에너지 이용 환경을 꾸준히 개선해 나가겠다”고 말했다.

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