산에서 구름 찍으면 1100만원 준다고?…中 ‘꿈의 직업’ 화제

중국에서 매일 구름을 촬영해 영상을 만드는 이색 일자리가 등장해 화제다. 한 달 동안 산 정상에 머물며 운해를 기록하는 조건으로 6만위안(약 1100만원)의 급여가 책정되면서 수천명의 지원지가 몰린 것으로 알려졌다.

19일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 초 중국 허난성 뤄양의 관광지 라오쥔산 풍경구는 7월 16일부터 8월 15일까지 ‘운해 관찰원’을 모집했다.

선발된 한 명은 30일 동안 산 정상에서 생활하며 운해를 관찰하고 촬영한 뒤 매일 최소 한 편의 짧은 영상을 제작해 온라인에 공개하는 업무를 맡는다. 숙식도 관광지 측이 제공한다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음.

라오쥔산 측은 운해가 자주 나타나는 7~8월을 맞아 관광객들에게 산 정상의 풍경을 소개하고 홍보 콘텐츠를 확보하기 위해 채용에 나섰다고 설명했다.

이후 높은 급여와 독특한 업무가 알려지면서 지원자가 몰렸다. 지난 7월 8일부터 15일까지 진행된 모집에는 약 3600건의 영상이 접수됐다. 지원자들은 직접 촬영한 운해 영상을 제출했으며, ‘좋아요’ 수와 영상 완성도, 확산 효과 등을 기준으로 평가받았다.

첫 운해 관찰원으로는 허난성 출신의 23세 청년 리쓰천이 최종 선정됐다. 리쓰천은 중국 숏폼 플랫폼 더우인에서 ‘샤오짜오(小灶)’라는 이름으로 활동하는 영상 창작자다. 그가 출품한 영상은 8만6000개 이상의 ‘좋아요’를 받았다.

이번 채용은 관광지 홍보를 위한 마케팅 효과도 거뒀다. 지원자들이 자신의 영상을 SNS와 숏폼 플랫폼에 게시하면서 선발 과정 자체가 라오쥔산의 운해를 알리는 홍보 수단이 됐기 때문이다.

라오쥔산은 해발 약 2200m에 위치한 산악 관광지로, 산봉우리 사이를 구름이 뒤덮는 운해 풍경으로 유명하다.

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