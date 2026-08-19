가계부채 2000조원 첫 돌파…‘집 사고 주식 빚투’에 빚더미

서울 시내 한 은행 안내판에 대출이라고 써져 있다. 연합뉴스

가계부채가 사상 처음으로 2000조원을 넘어섰다. 양도세 중과 유예 등에 따른 부동산 거래 증가와 함께 최근 증시 활황세를 타고 신용대출을 활용한 ‘빚투(빚내서 투자)’가 확산한 결과로 풀이된다.

한국은행이 19일 발표한 ‘2026년 2분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면 6월 말 가계신용 잔액은 2019조8000억원으로 집계됐다. 2002년 통계 작성 이래 처음으로 2000조원을 돌파했으며, 전 분기 대비 25조9000억원 증가해 2021년 3분기 이후 가장 큰 증가 폭을 보였다. 가계신용은 금융기관에서 받은 ‘가계대출’과 신용카드 결제 대금인 ‘판매신용’을 합친 포괄적 가계부채 지표다.

이번 가계부채 급증은 가계대출 중 주택 관련 대출과 신용대출 등 기타대출이 이끌었다. 주택담보대출·전세자금대출 등 주택 관련 대출은 12조2000억원 늘었으며, 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타대출은 12조8000억원 늘어 주택 관련 대출 증가액을 앞섰다. 기타대출 증가 폭이 주택 관련 대출을 넘어선 것은 2021년 2분기 이후 5년 만이다.

김성준 한국은행 금융통계팀장은 “주택 관련 대출은 양도세 부과 유예를 앞둔 거래 증가와 기분양 대출 수요 등으로 부동산 거래가 늘며 증가했다”며 “기타대출은 2분기 주식시장 활황으로 투자 수요가 늘면서 예금은행 신용대출과 증권사 신용공여가 크게 증가한 영향이 컸다”고 설명했다.

가계부채 관련 이미지. 클립아트코리아

실제로 코스피 상승세를 타고 신용대출이나 마이너스통장을 동원하는 이른바 ‘영끌(영혼을 끌어모아) 빚투’는 지표와 온라인 등에서 확인됐다.

지난 9일 국회 재정경제기획위원회 소속 이종욱 의원(국민의힘)이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 6월 말 마이너스통장 잔액은 43조3000억원으로 지난해 말보다 8.5% 증가했다. 같은 기간 연체액은 711억원에서 947억원으로 33% 넘게 급증했다.

재테크 커뮤니티와 주식 투자 카페 등 온라인에서도 대출을 동원한 투자 고민이 잇따랐다. 한 온라인 커뮤니티에는 소액 빚투에 대한 조언을 구하는 글이 올라왔고, 누리꾼들 사이에서는 “저점이라 생각해도 아닐 때가 있다”며 신중해야 한다는 반응이 다수를 이뤘다. 무리하게 빚투에 나섰다가 심리적·경제적 어려움을 겪었다는 사연이 유튜브 등을 통해 알려지기도 했다.

다만, 한은은 3분기 들어서는 증가 폭이 다소 진정될 것으로 내다봤다. 김 팀장은 “3분기 들어서는 주식시장이 어느 정도 조정됐고 불확실성도 높아져 2분기처럼 신용대출이 크게 늘어날 것으로 보지는 않는다”며 “점차 안정세를 찾아갈 것으로 보고 있다”고 전망했다.

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