'자판기 왕국' 日서 사라지는 음료자판기…"수익성 악화"

'자판기 왕국'으로 통하는 일본에서 수익성 악화로 음료 자동판매기가 사라지고 있다고 산케이신문이 19일 전했다.



일본 음료 판매 업계에 따르면 일본에서 가동되는 음료 자판기 대수는 2014년 247만대로 정점을 찍은 뒤 매년 급격히 감소해 2025년에는 20% 줄어든 195만대 수준으로 떨어졌다.

일본에서 수익성 악화로 음료 자동판매기가 사라지고 있다고 산케이신문이 19일 전했다.

음료 원재룟값이 오르는 데다 전기료·인건비 등 자판기 유지·관리 비용이 늘며 판매 가격을 올릴 수밖에 없는 구조다. 반면 슈퍼마켓이나 약국 등 다른 판매점에서는 자체 개발 상품 등을 싼값에 내놓으며 시장을 잠식하고 있다.



수익성 악화에 일본의 유명 음료 기업 포카 삿포로 푸드 앤 베버리지가 지난 3월 자판기 사업 매각을 발표했고 주요 자판기 운영사인 다이도 그룹 홀딩스도 전국 27만대 자판기 중 수익이 나지 않는 2만대를 내년 초까지 철거할 방침을 밝혔다.



코카콜라, 이토엔 등 다른 유력 음료 기업들도 자판기 사업 재편을 검토 중인 것으로 전해졌다.



자판기 업계는 자판기에 새로운 기능을 추가하는 등 모객 방안을 고민 중이다.



기린 베버리지는 지난달 '뽑기'(가챠) 기능을 갖춘 신형 자판기를 도쿄도에 도입했다.



음료를 구매하고 전용 핸들을 돌리면 아동용 건강 음료를 더 받을 수 있는 구조로 자판기 이용 확대를 노린 것이라고 회사는 설명했다.

<연합>

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