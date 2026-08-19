조의장 "전력 공급망, 핵심 안보 인프라…최선 다해 지원"

조정식 국회의장은 19일 "안정적인 전력 공급망은 산업경쟁력을 좌우하는 것은 물론, 비상시 국가 기능을 유지하는 핵심 안보 인프라"라며 국회 차원의 지원을 약속했다.

조정식 국회의장이 19일 국회 의원회관에서 열린 '전력안보와 산업 발전을 위한 입법 지원 방안 모색' 세미나에서 환영사를 하고 있다. 연합뉴스

조 의장은 이날 국회에서 열린 '전력산업 발전을 통한 전력 안보 강화 세미나' 환영사에서 "세계적으로 AI 데이터센터와 반도체 클러스터의 급격한 확대로 전력 수요가 폭증하면서 에너지 문제가 핵심 이슈로 부상하고 있다"며 이같이 밝혔다.



그는 "지난해 국가기간전력망 확충 특별법을 제정해 첨단산업의 전력 수요에 대응하기 위한 제도적 기반을 마련했다"며 "안정적인 전력 공급을 위해 전력산업의 구조를 면밀하게 점검하고, 차세대 전력기술을 적극 육성해야 한다"고 강조했다.



이어 "우리 전력산업의 경쟁력을 높이는 것은 물론, 세계 시장을 선도하는 새로운 수출산업으로 키워내야 한다"며 "국회도 현장 의견을 수렴해 전력 안보 강화를 위한 정책이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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