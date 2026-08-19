한병도 "장동혁, 李대통령에 망언…막말 정치 목불인견"

더불어민주당 한병도 원내대표는 19일 "국민의힘의 막말과 역사 왜곡에 대해 응당한 책임을 이제는 져야 할 것"이라고 밝혔다.



한 원내대표는 이날 부산광역시당에서 열린 최고위원회의에서 "국민의힘 장동혁 대표의 막말 정치가 목불인견의 지경에 이르렀다"며 이같이 강조했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 18일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "장 대표는 지난 광복절 당일 올림픽 공원 집회에 나가 '우리의 한 표를 도둑맞아 대통령이 바뀌었다면'이라며 또다시 부정선거 음모론에 불을 지폈다"며 "급기야 이재명 대통령을 향해 '이미 대통령이 아니다. 1분 1초가 위험한 대통령'이라는 망언까지 서슴지 않았다"고 설명했다.



이어 "헌법 질서와 주권자의 선택을 부정하는 반민주적 선동에 불과하다"며 "장 대표는 대통령과 국민께 공식 사과하시라"고 덧붙였다.



한 원내대표는 국회에서 우파 단체와 함께 5·18 민주화운동 포럼을 열어 논란을 부른 국민의힘 이진숙 의원을 향해선 "국민의힘의 원내 지도부는 '부적절하다'는 말 한마디로 책임을 피하려 해서는 안 된다"고 말했다.



그러면서 "장 대표의 막말과 이 의원의 역사 왜곡을 어떻게 개인의 일탈로 치부할 수 있느냐"라며 "국민의힘 역시 부정선거 음모론과 5·18 역사 왜곡에 대한 당의 분명한 입장을 밝히고 이 의원에 대한 책임 있는 조치에 즉각 나서기를 바란다"고 촉구했다.

<연합>

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