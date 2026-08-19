성심당·성산일출봉·국중박…국민이 뽑은 국내 여행 명소는

대전 성심당과 제주 성산일출봉, 국립중앙박물관 등이 국민이 직접 뽑은 국내 여행 명소 가운데 많은 선택을 받은 것으로 나타났다.

성심당. 연합뉴스

특히 단일 주제에서는 성심당이 가장 많은 표를 얻었고, 여러 주제의 득표를 합산하면 성산일출봉이 가장 많은 선택을 받은 명소로 이름을 올렸다.

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 진행한 ‘대한민국 명소 발굴 100×100 프로젝트’ 국민투표 결과를 19일 공개했다. 6월 29일부터 7월 17일까지 진행된 투표에는 4만145명이 참여해 153만8035표를 행사했으며, 100개 주제별로 9883개 명소가 선정됐다.

‘100×100 프로젝트’는 정부나 지방자치단체가 일방적으로 명소를 선정하는 기존 방식에서 벗어나 여행기자와 작가 등 여행 전문가 100인의 추천을 통해 여행 주제와 명소를 발굴한 뒤 국민투표로 최종 명소를 선정하는 방식으로 진행됐다.

성산 일출봉. 제주관광공사 비짓제주

국민의 관심이 가장 높았던 주제는 ‘착한 가격 식당’이었다. 이어 ‘숨은 노포’, ‘지금, 여기서만 제철음식’, ‘근현대 역사 명소’, ‘전국 방방곡곡 빵지순례’ 등이 뒤를 이었다.

상위 10개 주제 가운데 ‘착한 가격 식당’, ‘숨은 노포’, ‘지금, 여기서만 제철음식’, ‘전국 방방곡곡 빵지순례’ 등 미식 관련 주제가 4개를 차지했다. ‘근현대 역사 명소’와 ‘한국의 전통시장’ 등 문화·역사 관련 주제와 ‘피톤치드 뿜뿜 힐링 숲’, ‘배우고 즐기는 자연공원’ 등 자연 관련 주제도 상위권에 올랐다.

단일 주제에서 가장 많은 표를 받은 명소는 대전의 성심당이었다. 성심당은 ‘전국 방방곡곡 빵지순례’ 주제에서 가장 많은 선택을 받았으며, 전북 군산의 이성당도 공동 5위에 올랐다.

역사·문화 명소들도 많은 선택을 받았다. ‘근현대 역사 명소’ 주제에서는 국립중앙박물관이 가장 많은 표를 얻었고 종묘, 서대문형무소역사관, 국립고궁박물관 등이 상위권에 이름을 올렸다. 제주 성산일출봉과 비자림, 수원 화성, 부산역 등도 각 주제에서 많은 선택을 받았다.

여러 주제에서 받은 표를 합산하면 성산일출봉이 가장 많은 선택을 받은 명소로 나타났다. 성산일출봉은 ‘일출과 일몰 포인트’, ‘계단 끝까지 가보기’ 등 22개 주제에서 고르게 표를 받았다. 이어 국립중앙박물관과 경복궁, 동궁과 월지, 성심당 등이 뒤를 이었다.

서울 용산구 국립중앙박물관 전경. 국립중앙박물관

지역별로도 전국 곳곳의 명소가 고르게 선정됐다. 선정된 명소는 서울이 1261개로 가장 많았고 경북 1088개, 강원 1058개, 전남·광주 1032개, 경기 882개 등이 뒤를 이었다. 지역별 최다 득표 명소는 서울 국립중앙박물관, 경기 수원 화성, 강원 정동진역, 경북 경주역, 전남·광주 순천만 국가정원, 제주 성산일출봉 등이었다.

특히 경주역과 정동진역, 부산역 등 기차역이 지역을 대표하는 명소로 선정된 점도 눈에 띈다. 문체부는 여행 과정에서 거쳐 가는 공간이었던 기차역 자체가 여행의 목적지가 될 수 있다는 점을 보여주는 사례라고 설명했다.

100개 주제 가운데 후보지가 100곳에 미치지 못했던 9개 주제에는 국민이 새롭게 추천한 명소 199곳도 추가됐다. 이를 통해 기존에 널리 알려진 관광지뿐 아니라 지역 곳곳의 숨은 장소들도 명소 목록에 포함됐다.

국민이 직접 선정한 9883개 명소는 19일부터 ‘대한민국 구석구석’과 연결된 별도 누리집에서 확인할 수 있다. 지역이나 테마, 주제를 선택하면 관련 명소를 지도에서 확인할 수 있으며, 관심 있는 명소 주변의 다른 여행지도 추천받을 수 있다. 여행 취향을 알아보고 어울리는 명소를 추천하는 여행 유형 테스트도 제공된다.

문체부는 이번 명소 공개 이후에도 국민의 명소 조회 수 등을 반영해 순위를 주기적으로 갱신하고, 설·추석 연휴나 휴가철 등 여행 수요가 높아지는 시기에 국민 관심이 높은 명소를 소개할 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 “국민이 직접 뽑은 9883개의 명소들이 단순한 발견에 그치지 않고 실제 방문으로 이어지고, 여행객의 발걸음이 수도권을 넘어 지역 곳곳으로 이어질 수 있도록 뒷받침할 것”이라고 말했다.

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