빅뱅, 19일 20주년 기념 신곡 '빅' 발매…지디 작사·작곡

2세대 K-팝의 상징인 그룹 '빅뱅(BIGBANG)'이 데뷔 20주년 당일 신곡을 내고 월드투어에 나선다.

19일 팀 매니지먼트사 YG엔터테인먼트에 따르면, 빅뱅은 이날 오후 6시 새 디지털 싱글 '빅(BiiiG)'를 발매한다. 2022년 봄 선보인 싱글 '봄여름가을겨울 (Still Life)' 이후 약 4년4개월 만의 신곡이다.

빅뱅. YG엔터테인먼트 제공

'빅'은 웅장한 비트와 중독성 강한 훅이 어우러진 하이에너지 힙합 장르다. 리더 지드래곤이 작사·작곡을 맡았으며, 태양의 그루비한 보컬과 대성의 파워풀한 음색이 조화를 이룬다. 멤버들이 음악 제작은 물론 비주얼 디렉팅과 기획 전반을 이끌며 팀의 정체성을 담아냈다.

20주년을 기념하는 대형 프로젝트도 함께 전개된다. 현재 서울 잠실 일대에서는 미디어 전시와 석촌호수 라이팅 등을 아우르는 기념 프로모션이 진행 중이다.

신곡 발표와 함께 글로벌 투어도 시작한다. 빅뱅은 오는 21~23일 경기 고양에서 20주년 월드투어 '빅뱅 2026-2027 월드 투어 '엑스엑스 : 코스모스'(BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS')'의 포문을 연다. 이를 시작으로 북미, 유럽, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 33회에 걸쳐 공연한다.

빅뱅은 이날 공식 소셜 미디어를 통해 공개된 20주년 기념 영상에서 "우리를 바라봐 주시는 사랑 덕분에 빛날 수 있었다"며 "얼마든지 준비돼 있다"고 소회를 전했다. 2006년 8월19일 데뷔한 빅뱅은 독창적인 음악성과 스타일로 2세대 K-팝 영토를 확장하며 인기를 누렸다.

<뉴시스>

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