스타원엔터테인먼트, 대전서 ‘톰토미’ 첫 단독 팝업 운영

사진=스타원엔터테인먼트 제공

(주)스타원엔터테인먼트는 키즈 IP 톰토미(TOMTOMI)의 첫 단독 팝업스토어를 현대프리미엄아울렛 대전점에서 운영한다고 밝혔다. 이번 팝업은 아이와 부모가 함께 참여할 수 있는 체험형 공간으로 마련됐다.

팝업스토어는 8월 28일부터 9월 10일까지 2주간 현대프리미엄아울렛 대전점 1층 키즈광장에서 열린다. 약 35평 규모의 오픈형 체험 공간으로, 3~6세 아이와 부모가 함께 참여할 수 있도록 꾸며졌다. 별도 예약 없이 현장 방문 방식으로 운영된다.

팝업의 테마는 '톰토미와 친구들: 잃어버린 씨앗별 빛을 찾아서'다. 우주악당 블랙홀의 습격으로 빛을 잃은 용기·협동·지혜의 씨앗별을, 아이가 직접 탐험대원이 되어 되찾는 이야기로 꾸며졌다. 아이들은 이야기 속 주인공이 되어 공간을 누비며 놀이하듯 몰입할 수 있다.

주말에는 단계별 체험 프로그램이 운영된다. 입장 시 스탬프판을 받은 아이들은 애니메이션 영상 시청, 키오스크 게임, 컬러링 체험을 하나씩 마치며 도장을 모은다. 세 개를 모두 채우면 '씨앗별 탐험대원' 증서를 받고 경품 뽑기에도 참여할 수 있다. 톰토미 캐릭터 인형탈과 사진을 남길 수 있는 포토타임도 주말 프로그램으로 운영된다.

이번 팝업에서는 톰토미의 첫 애니메이션 파일럿 ‘톰토미: 씨앗별 탐험대’도 단독 공개된다. 팝업 현장에서만 볼 수 있는 콘텐츠로, 새로운 캐릭터도 처음 공개될 예정이다.

이 밖에도 30여 종의 톰토미 상품을 만나볼 수 있다. 스마트 피규어, 100명의 위인 사운드북, 학산키즈 라이선싱 출판물 등이 준비됐다. 100명의 위인 사운드북은 팝업 특가로 판매될 예정이다.

(주)스타원엔터테인먼트 관계자는 "무더위가 한풀 꺾이는 시기에 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 공간을 마련했다"며 "가족 단위 방문객이 특별한 추억을 만들어 가길 바란다"고 말했다.

한편 회사 측에 따르면 톰토미의 유튜브 글로벌 구독자는 220만 명이며, 누적 조회수는 20억 회를 넘어섰다. 올해 8월부터는 매주 월요일 오전 11시 45분 MBC에서 방영되고 있다.

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