초록우산, 경남 집중호우 수해 가정 긴급구호 착수

경남 수해 피해 현장 (사진=초록우산 제공)

아동복지전문기관 초록우산(회장 황영기)은 최근 기록적인 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 지역 수해 가정과 아동을 대상으로 긴급구호 활동에 착수했다고 18일 밝혔다.

경남 일대에는 최근 사흘간 거제 900mm, 통영 700mm가 넘는 폭우가 쏟아지면서 주택과 학교, 도로 등 주요 인프라가 침수되는 대규모 피해가 발생했다. 이에 재해구호법상 의연금품 모집기관인 초록우산은 피해 지역 내 아동 거주 가구의 실태를 파악하고, 자체 보유 재원과 모금된 후원금을 투입해 피해 복구 지원을 시작했다.

경남 수해 피해 현장 (사진=초록우산 제공)

초록우산은 우선 경상남도 내 지자체와 유관기관 간 협조 체계를 가동해 폭우와 산사태로 주거지를 상실한 아동 가정 등 이재민 현황을 우선적으로 집계하고 있다.

초록우산에 따르면 상습 침수 구역에 위치한 한 아동양육시설(아동 42명 거주)의 경우 건물 침수와 정전 피해가 발생한 것으로 확인되어, 해당 시설을 중심으로 선제적인 구호 지원 방안을 검토 중이다.

이와 함께 이재민을 위한 임시 대피 시설을 확보하고, 생수, 즉석식품 등 비상식량과 위생용품으로 구성된 긴급 구호키트를 순차적으로 지급할 예정이다.

초록우산은 수해 지역 아동 가정의 일상 회복을 위해 긴급 생계비와 침수 주택 복구비를 지원하며, 수해 과정에서 신체적, 심리적 외상을 입은 아동들을 위한 의료 및 치료비 지원도 병행할 방침이다.

초록우산은 기업 및 후원자, 일반 시민의 참여를 독려하며 지원 규모를 확대하고 있다. 경남 지역 수해 아동 가정 지원에 동참하고자 하는 후원자는 네이버 해피빈 및 카카오 같이가치에 개설된 초록우산 온라인 모금함이나 공식 후원 문의 창구를 통해 참여할 수 있다.

초록우산 황영기 회장은 "기록적인 집중호우로 수해를 입은 아이들이 다시 안전하게 가정에서 생활할 수 있도록 긴급 지원에 나서고자 한다”며 “피해를 입은 아동 가정과 지역사회가 다시금 평범한 일상을 보낼 수 있도록 필요한 지원을 이어나갈 것”이라고 말했다.

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