정해인, 신세경과 차기작 예고 "이번엔 제대로 된 러브"

배우 정해인이 신세경과의 차기작을 언급했다.

18일 방송된 SBS TV 예능프로그램 '틈만나면'에는 정해인과 허성태가 출연했다.

정해인은 여름휴가 계획을 묻는 질문에 "저는 이제 촬영에 들어간다"고 했다. 이어 "'러브 바이러스'라고 세경이랑"이라고 했다.

유재석은 "우리 해인이는 계속 러브네"라며 부러워했다.

정해인은 "이번엔 제대로 된 러브 러브다. 액션 없고"라고 했다. 또 "너무 오랜만이다. 피분장 안 해 너무 좋다"라고 했다.

그는 "남동생이 한 명 있다. 일곱 살 터울이다. 제 매니저"라고 했다.

아울러 "엄마가 만들어 준 '따까리'"라고 했다. 그러면서 "서로 노력을 많이 한다. 좋을 땐 너무 좋다"고 했다.

드라마 '러브 바이러스'는 고소득 엘리트 남녀가 9년간 연애 후 결혼을 앞두고 서로에게 '예방주사'를 놓으며 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱 코미디다. 드라마 '나의 해방일지'와 '눈이 부시게'를 연출한 김석윤 감독이 메가폰을 잡았다.

<뉴시스>

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