빵집 성심당부터 성산일출봉까지…국민이 뽑은 국내 여행 명소는

국민이 직접 뽑은 여행 명소 가운데 단일 주제에서 가장 많은 표를 받은 곳은 대전 성심당이고, 여러 주제의 표를 합산한 최다 득표지는 제주 성산일출봉으로 나타났다.



문화체육관광부와 한국관광공사는 '대한민국 명소 발굴 100X100 프로젝트'의 국민투표를 통해 100개 여행 주제별 명소 9천883개를 선정했다고 19일 밝혔다. 중복을 제외하면 6천336곳이다.



지난 6월 29일부터 지난달 17일까지 국민 4만145명이 이번 투표에 참여해 모두 153만8천35표를 행사했다.



100개 여행 주제 가운데 가장 많은 관심을 받은 주제는 '착한 가격 식당'이었다.



이어 '숨은 노포', '지금, 여기서만 제철음식', '근현대 역사 명소', '전국 방방곡곡 빵지순례' 순이었다. 상위 10개 주제 가운데 미식 분야가 4개를 차지했다.

단일 주제 상위 득표 명소. 문화체육관광부 제공

단일 주제 기준 최다 득표 명소는 '전국 방방곡곡 빵지순례' 후보인 대전 성심당이었다. 아울러 군산 이성당도 많은 선택을 받아 지역의 먹거리가 그 자체로 여행의 목적지가 될 수 있음을 보여줬다.



국립중앙박물관과 종묘, 서대문형무소역사관, 국립고궁박물관 등 역사·문화 공간도 단일 주제 기준 상위권에 올랐다.

지난 3월 맑은 날씨를 보인 제주 서귀포시 성산일출봉 부근 유채꽃밭에서 관광객들이 사진을 찍는 등 만발한 유채꽃 풍경을 즐기고 있다.

여러 주제에서 받은 표를 합산하면 성산일출봉이 가장 많은 선택을 받았다. 성산일출봉은 '일출과 일몰 명소'와 '계단 끝까지 가보기' 등 22개 주제에서 고르게 표를 받았다.



국립중앙박물관과 경복궁, 동궁과 월지, 성심당이 뒤를 이었고 순천만국가정원과 담양 죽녹원, 순천만습지, 메타세쿼이아 가로수길, 전주 한옥마을도 합산 득표 상위 10곳에 포함됐다.

여러 주제 합산 특표 기준 상위 명소. 문화체육관광부 제공



지역별 선정 명소는 서울이 1천261개로 가장 많았고 경북 1천88개, 강원 1천58개, 전남·광주 1천32개, 제주 917개 등의 순이었다.



경주역과 정동진역, 부산역 등 기차역도 해당 지역을 대표하는 명소로 선정됐다.



당초 후보지가 100곳에 미치지 못했던 9개 주제에는 국민이 직접 추천한 명소 199곳이 새로 이름을 올렸다.



선정 결과는 '대한민국 구석구석'과 연결된 별도 누리집(www.spot100x100.kr)에서 확인할 수 있다.



이용자가 관심 지역과 주제를 선택하면 관련 명소를 지도에서 볼 수 있고 주변 관광지도 추천받을 수 있다. 간단한 문답을 거쳐 여행 취향에 맞는 명소를 추천하는 검사도 제공한다.



문체부는 앞으로 명소 조회 수 등을 반영해 명소 순위를 주기적으로 갱신하고 설·추석 연휴와 휴가철 등에 관심이 높은 여행지를 소개할 계획이다.



최휘영 문체부 장관은 "여행을 떠날 때 가장 먼저 드는 고민은 '어디를 가야 할까'인 만큼, 그 답이 될 새로운 이정표를 만들기 위해 '100X100' 프로젝트를 추진했다"며 "국민이 직접 뽑은 9천883개의 명소들이 단순한 발견에 그치지 않고 실제 방문으로 이어지고, 여행객의 발걸음이 수도권을 넘어 지역 곳곳으로 이어질 수 있도록 뒷받침할 것"이라고 말했다.

<연합>

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