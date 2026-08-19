7월 호우 피해액 309억원 확정…복구비 713억원 투입

올해 7월 장마 기간 발생한 피해를 복구하는 데 713억원이 투입된다.



중앙재난안전대책본부는 지난달 호우 피해액을 309억원으로 확정하고 재난 지원금 64억원과 공공시설 복구비 649억원을 투입하기로 결정했다고 19일 밝혔다.

지난 18일 극한 호우로 유실된 경남 통영시 봉평동 용화사 인근 한 도로에서 복구 작업이 진행되고 있다.

중대본에 따르면 지난달 8∼24일 정체전선이 남북으로 오르내리면서 강한 비가 내려 전국 13개 시도 89개 시군구가 수해를 입었다.



구체적으로 보면 주택은 2동이 전파되고 3동이 반파됐으며 376세대가 침수됐다.



농·산림작물과 농경지 피해는 각각 900㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)와 32㏊ 규모였고, 소상공인은 231개 업체가 피해를 봤다.



공공시설의 경우 하천 71건, 소하천 208건, 도로 33건, 상수도 5건, 수리시설 48건, 소규모시설 203건, 산사태 46건 등 피해가 발생한 것으로 집계됐다.



재난지원금은 주택이 침수된 세대에 350만원씩, 피해를 본 소상공인 업체에 300만원씩, 농가에는 피해 면적에 따라 산정된 복구 비용이 지급된다.



피해 규모가 작아 국고지원 기준을 충족하지 못한 지역도 동일한 기준으로 재난지원금을 받는다.



이외에도 피해 주민에게는 ▲ 국세 납부 유예 ▲ 지방세 기한 연장 ▲ 국민연금 납부 예외 ▲ 재해복구자금 융자 ▲ 긴급경영안정자금 융자 ▲ 상하수도요금 감면 등 25가지 혜택이 제공된다.



특별재난지역으로 선포된 경북 안동시 일직면·남선면·임하면과 의성군 단촌면 등 4곳은 ▲ 국민건강보험료 경감 ▲ 전기·통신요금 감면 ▲ 도시가스요금 감면 등 13가지 지원을 추가로 받는다.



윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 "이달 15일부터 경남지역을 중심으로 내린 집중호우로 피해가 발생한 지역도 빠르게 일상을 회복할 수 있도록 정부 행정력을 집결해 신속하게 피해조사를 실시하고 복구비를 지원할 계획"이라고 말했다.

<연합>

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