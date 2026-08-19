U-18 농구 대표팀, 일본 67-64 격파…조별리그 전승으로 8강행

한국 18세 이하(U-18) 농구 대표팀이 일본을 꺾고 조별리그 전승과 함께 8강에 진출했다.

신종석 감독이 이끄는 U-18 농구 대표팀은 18일(한국 시간) 인도 아마다바드에서 열린 일본과의 2026 국제농구연맹(FIBA) U-18 아시아컵 D조 최종 3차전에서 67-64 승리를 거뒀다.

한국 남자 U-18 농구 대표팀. 대한민국농구협회 제공

지난 14일 카자흐스탄을 95-68, 16일 인도를 90-61로 제압했던 한국은 일본까지 꺾어 3전 전승을 거두고 D조 1위로 8강에 진출했다.

쌍둥이 형제 윤지훈, 윤지원(이상 경복고)이 각각 27점과 12점을 쏴 승리를 이끌었다.

팽팽했던 1쿼터 이후 2쿼터 들어 일본이 리드를 잡았다.

승부처는 3쿼터였다. 한국이 21점을 뽑는 동안 일본은 11점에 그치며 격차가 벌어졌다.

경기 막판 일본이 승부를 뒤집었지만, 마지막에 웃은 쪽은 한국이었다.

경기 종료 34초 전 윤지훈이 자유투로 65-64 역전을 이끌었고, 19초 전 다시 자유투를 얻어 67-64까지 달아났다.

일본의 마지막 공격은 턴오버로 끝났고, 경기는 한국의 승리로 막을 내렸다.

<뉴시스>

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