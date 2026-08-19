서울에 땡볕 보행로 없앤다… 시, 2028년 전역에 그늘길 조성 선언

2028년부터는 폭염이 와도 직사광선을 피해 그늘 아래서 걸을 수 있는 환경이 서울 전역에 조성된다.



오세훈 서울시장은 19일 오전 시청에서 기자설명회를 열어 '그늘보행권'을 서울 도시정책의 기본 원칙으로 도입한다고 밝혔다.

서울 '그늘보행권' 거리 예상 모습. 서울시 제공

그늘보행권은 시민이 끊김 없이 그늘을 이용할 수 있도록 도시 공간을 계획하고 관리하는 개념으로, 시는 2026∼2027년 시범사업을 거쳐 2028년 전역에 확대할 방침이다.



이동 중 그늘 확보는 온열질환을 막는 데 중요한 역할을 한다.



질병관리청에 따르면 2023∼2025년 서울 온열질환자 815명 중 길에서 발생한 환자가 31.4%에 달했다.



앞서 시는 보도 7만7천29곳, 총 4천31㎞를 대상으로 건물과 가로수가 만드는 그늘, 시간대별 햇빛 노출 여부를 분석했다.



그 결과 여름철 서울 보도의 평균 햇빛 노출 시간은 하루 4시간 21분이었고 전체 구간의 27.6%는 6시간 이상 햇빛에 노출됐다.



서울 보도의 평균 그늘 비율은 44.4%이며 건물 그늘이 29.2%, 가로수 그늘이 15.2%였다.



시는 그늘이 필요한 곳을 찾고, 장소의 여건에 맞게 만들고, 시민 일상 동선을 따라 끊어지지 않도록 잇는 3단계 전략을 토대로 그늘길을 조성한다.

'그늘보행권' 전(왼쪽)과 후 예상도. 서울시 제공

햇빛 노출 시간과 시민의 실제 보행 동선을 분석해 햇빛이 강한 곳, 보행자 수와 고령자 등 폭염 취약계층 이용이 많은 곳, 야외 대기 시간이 긴 곳을 선별한다.



또 장소의 넓이와 이용 방식에 맞춰 식재 가능한 곳에는 가로수를 심어 자연 그늘을 확보하고, 식재가 어려운 곳에는 계절형 차양, 캐노피, 소규모 쉼터를 설치한다.



아울러 주거지와 지하철역, 학교, 시장, 병원, 공원을 그늘길로 연결한다.



시는 2024년부터 1천315곳에 82만㎡의 정원을 조성하고 고정형·스마트형 그늘막 총 5천여개를 운영 중인데, 이 같은 녹지 또는 시설을 시민 이동 경로에 따라 잇는다는 계획이다.



시는 그늘보행권 원칙을 서울도시기본계획과 생활권계획에 반영하고, 생활가로·여가가로·활력가로를 조성하는 350개 '보행일상중심'에 생활권 그늘길을 함께 계획한다.



이를 바탕으로 지구단위계획과 정비사업, 공공건축사업에 보행그늘 기준을 단계적으로 적용한다. 건물과 도로를 새로 조성할 때 그늘 설치를 유도한다.



민간이 보행 그늘 시설을 설치하면 개발사업에 인센티브를 제공하는 방안을 검토하고, 개발사업의 공공기여를 그늘 조성에 활용할 방침이다.



또 그늘 면적, 지속 시간, 연결 정도를 평가하는 '보행그늘 시뮬레이션'을 통해 사업 효과를 객관적으로 평가하고 다른 지역 그늘을 조성할 때 참고한다.



내년까지 시민 발걸음이 많고 그늘이 부족한 생활가로 10곳을 대상으로 시범사업이 추진되고, 시민 이용률과 만족도 측정을 거쳐 2028년 서울 전역으로 확대한다.



시는 또 그늘 확충과 별도로 햇빛과 열을 반사하는 지붕 '쿨루프' 적용을 늘릴 방침이다.



오세훈 서울시장은 "정원도시 서울을 통해 생활권 녹지를 늘려왔다면 그늘보행권은 이를 집에서 목적지까지 이어주는 다음 단계"라며 "그늘을 일부 장소에서만 누리는 편의시설이 아니라 시민의 건강과 일상을 지키는 도시의 기본 서비스로 만들겠다"고 말했다.



이어 "그늘이 필요한 곳에 맞춤형 시설을 조성하고 생활권마다 끊김 없이 연결해 누구나 여름에도 안전하고 편안하게 걸을 수 있는 서울을 만들겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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