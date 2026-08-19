지상렬, 16세 연하 신보람과 열애 근황…“잘 만나고 있죠”

유튜브 채널 ‘로보락 코리아’ 화면 캡처

방송인 지상렬이 16세 연하 쇼호스트 신보람과의 열애 근황을 직접 전했다.

최근 유튜브 채널 ‘로보락 코리아’에는 ‘낮부터 소주 10병 때리는 독거남 지상렬의 구석’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 지상렬이 제작진과 술을 마시며 자신의 일상과 연애에 관한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

제작진은 지상렬의 방에서 헤어롤을 발견했다며 여자친구 신보람을 간접적으로 언급했다. 이후 ”사적인 질문인데, 아직 좀 만나고 계신가”라고 직접적으로 물었다.

이에 지상렬은 ”그럼, 잘 만나고 있지”라고 답하며 신보람과의 만남을 이어가고 있음을 밝혔다.

이어 ”얼마 전에 ‘나영석의 나불나불’에 나가서도 얘기했었다”라고 덧붙였다.

두 사람의 궁합과 결혼운에 대한 이야기도 나왔다. 지상렬은 과거 토정비결 등을 본 경험을 언급하며 ”일찍 결혼했으면 이혼할 뻔했다는 얘기를 들은 적이 있다”라고 말했다.

그러면서 ”늦게 가면 늦게 갈수록 더 잘 풀리는 사주라고”라고 전했다.

신보람과 교제한 기간에 대해서는 ”아직 한 1년은 안 됐죠”라고 밝혔다. 현재 인천에 거주하고 있는 지상렬은 향후 거주지에 대한 질문에도 솔직한 생각을 전했다. 그는 ”나는 항상 인천에 살 거다”라면서도 ”모른다. 관계가 인서울이 될 수도 있는 거고 여기가 될 수도 있는 거다”라고 말했다.

이어 ”근데 중요한 건 고향에 왔을 때 편안한 게 있다는 거다”라며 인천에 대한 애정을 드러냈다.

지상렬과 신보람의 관계는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들’을 통해 처음 알려졌다. 지상렬은 지난해 방송에서 승무원 출신 쇼호스트 신보람과 썸을 타는 모습을 보여준 데 이어, 지난 1월 방송에서 두 사람이 연인 관계로 발전했다고 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지