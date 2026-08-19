‘상수도 사업 뇌물수수 의혹’ 장성군 공무원 등 3명 경찰 입건

전남광주통합특별시 장성군의 수백억 원대 관급공사 과정에서 낙찰업체로부터 수천만 원대 금품을 수수한 혐의로 장성군 소속 공무원들과 감리단장이 경찰에 적발됐다.

장성군청 전경. 장성군 제공

광주경찰청 광역범죄수사대는 19일 관급공사 계약 및 관리·감독 과정에서 업체로부터 뇌물을 받은 혐의(뇌물수수 등)로 장성군 소속 팀장급 공무원 A씨 등 2명을 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

경찰은 또 해당 공사의 현장 감독을 맡았던 감리단장 B씨 1명도 같은 혐의로 함께 입건했다.

경찰에 따르면 A씨 등 공무원 2명은 지난 2022년 말부터 2023년 초 사이 장성군이 발주한 ‘상수도 현대화 사업’과 공사 감리 업무를 담당하면서, 사업을 수주한 낙찰업체 관계자로부터 사업 편의 제공 명목으로 각각 수백만 원에서 수천만 원 상당의 현금을 수수한 혐의를 받고 있다.

이들의 뇌물수수 비위 의혹은 지난해 행정안전부가 실시한 정부 합동감사 과정에서 덜미가 잡혔다. 행정안전부는 해당 공무원들의 금품 수수 정황을 포착한 뒤 관련 자료를 경찰에 이송했고, 사건을 넘겨받은 광주경찰청 광수대가 1년여간의 정밀 계좌 추적을 거쳐 피의자들을 공식 입건했다.

장성군은 행정안전부의 감사 통보 결과를 바탕으로 관련 공무원들에 대한 직위해제 및 자체 징계 절차를 진행 중인 것으로 확인됐다.

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