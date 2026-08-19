황정민, '사생활 폭로자 손배소' 강제조정에 불복… 정식 재판행

배우 황정민이 사생활 의혹을 제기한 40대 여성과의 손해배상 소송에 대한 법원의 강제조정 결정에 불복하면서 정식 재판을 치르게 됐다.



19일 법조계에 따르면 황정민 측은 전날 서울중앙지법에 강제조정 이의신청서를 제출했다.

배우 황정민. 연합뉴스

강제조정은 법원이 직권으로 조정에 갈음하는 결정을 내리는 제도로, 원고·피고 중 한 곳이라도 이의신청하면 정식 재판 절차가 진행된다.



40대 여성 A씨는 황정민으로부터 소주 개발 사업 및 소설 창작 관련 보수를 받지 못하고 이로 인해 정신적 손해를 입었다며 지난 2월 손해배상 청구 소송을 제기했다. 청구액은 2억원이다.



지난 14일 법원은 조정 기일을 열었으나 양측이 모두 출석하지 않아 강제조정 결정을 내렸다.



A씨는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 황정민과 사적인 관계가 있었다고 주장하며 통화 녹음과 메시지 등을 공개해왔다.



그는 황정민이 소주 브랜드 사업을 제안해 자신이 실무를 맡았고, 소설 집필도 권유받아 작성했다는 취지로도 주장했다.



한편 A씨는 황정민을 스토킹한 혐의로 기소돼 재판받고 있다.



검찰은 지난 11일 의정부지법 고양지원 형사4단독(김영아 부장판사)의 심리로 열린 결심 공판에서 김씨에게 벌금 1천만원을 선고해달라고 요청했다. A씨는 관련 혐의를 부인하고 있다. 선고 기일은 내달 8일이다.

<연합>

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