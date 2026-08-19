기보·경남은행, 미래전략산업 기술중소기업에 500억원 금융지원

기술보증기금(기보)과 BNK경남은행이 인공지능(AI)과 바이오, 방산 등 미래전략산업 분야 기술중소기업의 금융비용 부담을 낮추기 위해 500억원 규모의 보증 지원에 나선다.

기보와 경남은행이 AI·바이오·방산 등 미래전략산업 분야 기술중소기업의 금융비용 부담을 낮추기 위해 500억원 규모의 보증 지원에 나선다. 사진은 기보 본점. 기술보증기금 제공

기보는 BNK경남은행과 ‘AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 성장 가능성이 높은 미래전략산업 분야 기술중소기업의 금융 접근성을 높이고 기술 경쟁력 강화와 안정적인 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 경남은행이 출연한 5억원의 보증료 지원금을 재원으로 500억원 규모의 보증료 지원 협약보증을 공급한다. 경남은행은 보증부대출을 이용하는 기업의 보증료를 2년간 0.5%포인트 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 가운데 △인공지능(AI) △바이오 △문화콘텐츠 △방산 △에너지 △첨단제조 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기업이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 미래전략산업 분야 유망기업을 적극 발굴하고, 생산적 금융이 혁신성과 성장잠재력을 갖춘 기술기업에 원활하게 공급될 수 있도록 협력을 강화할 계획이다.

권형택 기보 이사장은 “미래전략산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 우수한 기술과 혁신 역량을 갖춘 중소벤처기업에 필요한 자금이 적기에 공급되는 것이 중요하다”며 “금융기관과의 협력을 확대해 우수 기술기업이 지속가능한 성장을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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