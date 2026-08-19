전국 한낮 체감 33도 안팎 무더위…곳곳 강한 소나기

19일 북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 유입되며 무덥고 곳곳에 비와 소나기가 내리겠다.



우선 호남과 경남, 제주에 아침까지 비가 오겠다. 전남에는 오전 내내 비가 이어지는 곳도 있겠다. 예상 강수량은 광주·전남 5∼40㎜, 전북남부·경남 5∼20㎜, 제주 5㎜ 안팎이다.

서울 시내에서 행인들이 우산을 쓰고 이동하고 있다.

또 수도권에 아침까지, 경기남부·강원남부내륙·강원남부산지·충청·남부지방에 오전부터 저녁까지 소나기가 내릴 때가 있겠다.



소나기 강수량은 남부지방 5∼60㎜, 충청 5∼50㎜, 경기남부와 강원남부내륙·산지 5∼40㎜, 경기남부 외 수도권 5∼20㎜ 정도겠다.



대기 상층에 -4도 안팎의 찬 공기가 자리한 가운데 하층으로 고온다습한 공기가 유입되고 낮동안 지표가 달궈지면서 대기가 불안정해져 소나기가 내리겠다.



이날 대부분 지역 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 무덥겠다.



전국 절반 정도에 폭염주의보가 다시 내려진 상태다.



오전 8시 주요 도시 기온은 부산 27.8도, 울산 27.6도, 대구 27.0도, 인천 26.1도, 대전 26.0도, 서울 25.6도, 광주 25.5도다.



낮 최고기온은 29∼33도일 것으로 예상된다.



국외 유입과 국내 생성으로 이날 오후 수도권과 충남 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠다. 고농도 오존은 건강에 나쁘니 외출 시 유의해야 한다.



서해남부해상에 이날까지 해무가 끼겠으며 서해상과 남해상에 이날 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠으니 항해와 조업 시 주의가 필요하다.

<연합>

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