제니, 신체 노출 사진·영상 확산에 법적 대응…소속사 “악의적 편집·가공”

그룹 블랙핑크 제니 측이 온라인에서 확산되고 있는 악의적인 사진 및 영상과 허위 사실 유포에 대해 법적 대응에 나섰다.

제니의 소속사 OA엔터테인먼트는 18일 공식 채널을 통해 ‘소속 아티스트 제니(JENNIE) 관련 법적 대응 안내’라는 제목의 입장문을 공개했다.

소속사는 “최근 온라인 커뮤니티 및 SNS를 중심으로 소속 아티스트 제니에 대한 근거 없는 비방과 허위 사실 유포를 비롯해 아티스트의 사진 및 영상을 악의적으로 편집·가공하거나 사생활 및 인격권을 침해하는 형태로 게시·유포하는 행위가 지속적으로 확인되고 있다”고 밝혔다.

이어 “당사는 전문 법률대리인과 협력해 관련 게시물 및 계정에 대한 모니터링과 증거 수집을 지속하고 있다”며 “민·형사상 법적 대응을 진행 중”이라고 알렸다.

특히 아티스트의 외형적 특징을 악의적으로 편집해 재가공하는 행위뿐만 아니라 이를 반복적으로 재게시하거나 유포하는 행위, 모욕적인 표현을 결부해 게시하는 행위 등에 대해서도 적극적인 법적 조치를 취하겠다고 강조했다.

소속사는 팬들에게도 관련 자료에 대한 적극적인 제보를 요청했다. 그러면서 “아티스트와 팬 여러분 모두가 안전한 환경에서 지낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

앞서 제니는 지난 14일 일본 치바 ZOZO 마린 스타디움 및 마쿠하리 멧세에서 열린 ‘서머소닉 2026’ 도쿄 공연 무대에 올랐다.

공연 이후 온라인에서는 제니의 신체 일부가 노출된 것처럼 보이는 사진과 영상 등이 확산됐다. 일부 게시물을 두고는 AI나 편집 기술을 이용해 실제 장면과 다르게 조작된 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.

이런 가운데 소속사가 이번 입장문에서 사진과 영상의 ‘악의적 편집·가공’을 구체적으로 언급하고 법적 대응 방침을 밝히면서 관련 게시물 유포에 강경 대응하겠다는 뜻을 분명히 했다.

제니 역시 공연을 마친 뒤 자신의 계정을 통해 소감을 전했다. 그는 “예상치 못한 순간도 정말 많았고, 좋은 순간과 힘든 순간도 많았다”며 “모든 것이 완벽할 수는 없다”고 밝혔다.

한편 OA엔터테인먼트는 제니를 둘러싼 허위 사실과 악성 게시물 등에 대한 모니터링 및 증거 수집을 이어가며 법적 대응을 진행할 방침이다.

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