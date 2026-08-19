1살 딸 밀친 2살 아이의 등 때린 엄마…법원 “학대 아냐”

딸을 밀쳐 넘어뜨린 두 살 남자아이의 등을 때린 혐의로 기소된 30대 엄마가 1심에서 무죄를 선고받았다.

딸을 밀쳐 넘어뜨린 두 살 남자아이의 등을 때린 혐의로 기소된 30대 엄마가 1심에서 무죄를 선고받았다. 세계일보 자료사진

19일 법조계에 따르면 수원지법 형사2단독 지창구 부장판사는 아동복지법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 무죄를 선고했다.

앞서 A씨는 지난해 2월15일 오후 6시40분쯤 경기도의 한 미혼모 보호시설 내 놀이방에서 딸을 밀쳐 넘어뜨린 B(2)군의 등을 왼손으로 한 차례 때려 신체적 학대를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판 과정에서 A씨는 학대의 고의가 없음을 주장했고, 법원도 A씨의 행위가 아동복지법상 금지되는 신체적 학대 행위 수준에 이르지 않는다고 판단했다.

지 부장판사는 “A씨가 때린 부위는 등이고 횟수도 한차례에 불과하다”며 “CCTV 영상을 보더라도 타격 정도가 세 보이지 않는다”고 판시했다.

B군 등의 붉은 자국에 대해서는 “폭행 강도로 인해 생긴 상처인지 의문이 있다”며, “제출된 증거만으로는 아동의 신체 건강이나 발달을 저해할 위험을 초래한 학대 행위로 단정하기 어렵다”고 무죄 선고 이유를 밝혔다.

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